Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița. Clara Lia are două perechi celebre de nași: „Să trăiască familia, vă iubesc”

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița. Clara Lia are două perechi celebre de nași

Francisca și TJ Miles au trăit recent una dintre cele mai emoționante zile din viața lor: și-au botezat fiica, pe micuța Clara Lia. Ceremonia a avut loc pe 14 mai 2026, într-un cadru restrâns, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât Clara a fost binecuvântată de două perechi de nași, Cătălin Moroșanu și soția sa, Georgiana, alături de Jador și soția lui, Oana.

Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana, împreună cu Jador și soția sa, Oana, au fost cei care au primit responsabilitatea de a-i fi alături Clarei ca nași spirituali. „Clara Lia a fost botezată cap-coadă. Fetița noastră are niște nași Big Blană. Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc”, a scris TJ Miles pe Instagram, împărtășind bucuria momentului cu admiratorii săi. TJ Miles, Moroșanu și Jador s-au împrietenit la Survivor unde au participat împreună în echipa Faimoșilor.

Francisca și TJ Miles au devenit părinți pentru prima dată în luna februarie, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Cuplul, care s-a căsătorit cu puțin timp înainte, a fost cununat chiar de Cătălin Moroșanu și Georgiana.

Cei doi vor să organizeze petrecerea de nuntă și de botez în septembrie 2026

Recent, Francisca a povestit pentru Spynews că și-au dorit ca botezul să fie urmat de o mare petrecere, dar au decis să amâne sărbătoarea până în toamnă.

„Am stabilit pentru toamnă, pe 18 septembrie. Era stabilit încă de când am făcut gender reveal-ul, am și zis că o să facem o petrecere mare, așa, pentru toată lumea, să putem să chemăm toate persoanele dragi. O să facem un eveniment mișto între prieteni, se vor aduna câțiva oameni acolo, vom face o petrecere puțin mai mare și pentru Clara, dar și pentru noi”, a declarat Francisca, cu entuziasm, pentru Spynews.

Până atunci, Francisca și TJ Miles se bucură de fiecare moment alături de fiica lor și se pregătesc pentru marea sărbătoare din septembrie, când vor celebra atât iubirea lor, cât și venirea pe lume a Clarei, într-un eveniment plin de emoție și bucurie.

Foto: Instagram

