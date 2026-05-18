Josh Duhamel, tată pentru a treia oară la 53 de ani. „Fetița noastră este aici”

Josh Duhamel a devenit tată pentru a treia oară la 53 de ani. Actorul din „Transformers” a anunțat emoționat nașterea fetiței sale, Rocca de Leon Duhamel, al doilea copil cu soția lui, Audra Mari. Duhamel mai are un fiu, Axl, în vârstă de 12 ani, din fosta căsnicie cu Fergie.

Josh Duhamel, tată pentru a treia oară la 53 de ani

Josh Duhamel și Audra Mari au devenit recent părinții unei fetițe, Rocca. Perechea mai are un fiu, Shepherd, în vârstă de 2 ani, în timp ce actorul mai are un băiat, Axl, din fosta relație cu artista Fergie. Pe 16 mai, Duhamel a publicat mai multe fotografii pe Instagram, alături de mesajul: „Fetița noastră este aici”.

Într-o fotografie adorabilă, Josh este surprins prezentându-i lui Shepherd cel mai nou membru al familiei, în timp ce micuțul are privirea fixată pe surioara lui. Într-o altă fotografie, Josh a pozat cu ochii umezi și un zâmbet larg cu fetița lui în brațe.

Fosta soție a lui Duhamel, Fergie, a transmis un gând bun în secțiunea de comentarii, scriind: „Bine a venit drăgălășenia”. În trecut, solista a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu Josh după despărțire, pentru fiul lor, Axl.

„Lucrez mult și de multe ori mă simt vinovat că nu sunt acolo”

Josh și Audra – care s-au căsătorit în 2022 – au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil împreună în luna martie, alături de fotografii de maternitate alb-negru. „O fetiță se alătură poveștii noastre”, a scris Audra, în vârstă de 32 de ani, pe Instagram. „Abia așteptăm să te cunoaștem.” La rândul său, Josh a scris în comentarii: „Abia aștept să o cunosc pe micuța asta drăguță. Te iubesc”.

Josh și Audra locuiesc în Minnesota pentru a le permite copiilor lor să crească departe de lumina reflectoarelor. Deși are un program încărcat, rolul preferat al lui Duhamel rămâne cel de tată, cu toate că nu petrece atât de mult timp cu copiii lui pe cât și-ar dori.

„Lucrez mult și de multe ori mă simt vinovat că nu sunt acolo. Așa că încerc poate să supracompensez sau să fac lucruri pentru a fi acolo mai des. Copilul tău vrei să vadă că asta trebuie să faci pentru a-ți întreține familia. Deci, pe de o parte, nu poți fi acolo tot timpul, pentru că trebuie să fii un exemplu. Dar, pe de altă parte, s-ar putea să pierzi momente din viață pentru care ai fi [acolo] dacă ai fi un tată care lucrează de la 9 la 17, care merge la serviciu în fiecare zi și vine acasă. Este o luptă constantă. Nu este ușor”, a spus el.

