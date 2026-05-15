Candice King din „Jurnalele Vampirilor” a născut al treilea copil: „Suntem atât de îndrăgostiți!”

Candice King din „Jurnalele Vampirilor” a născut al treilea copil

Candice King din „Jurnalele Vampirilor” a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița, în vârstă de 39 de ani, și soțul său, Steven Krueger, au întâmpinat cu bucurie venirea pe lume a băiețelului lor, Arlo Dominic Krueger, pe 3 mai 2026.

Vestea a fost împărtășită pe Instagram, unde King a publicat o imagine emoționantă, în care micuțul Arlo ține strâns degetul tatălui său. „Bine ai venit pe lume, dulcele nostru băiețel… Arlo Dominic Krueger. Născut pe 3 mai 2026, la ora 14.56. Suntem atât de îndrăgostiți!”, a scris King, cuprinsă de emoție.

„A fost minunat să surprindem și să împărtășim această veste fericită cu prietenii și familia”

Actrița, care s-a căsătorit cu Krueger în aprilie 2026, mai are două fiice, Florence și Josephine, din mariajul anterior cu chitaristul trupei The Fray, Joe King. În decembrie anul trecut, cuplul a dezvăluit în exclusivitate pentru People.com că urmează să devină părinți, împărtășind bucuria cu ocazia unei vacanțe romantice în Aruba.

„A fost minunat să surprindem și să împărtășim această veste fericită cu prietenii și familia. Fetele mele au fost chiar ușurate să înțeleagă de ce mama râgâia constant și mânca în cantități neobișnuite la ore ciudate!”, a povestit King atunci.

Cum a decurs sarcina pentru actriță

Sarcina a fost o perioadă surprinzător de calmă pentru actriță. „Algoritmul meu de social media a devenit o adevărată enciclopedie despre surprize pentru familie și prieteni. Le-am dat «Save the Dates», dar nu pentru nuntă, ci pentru întâlnirea cu Bebe Krueger!”, a dezvăluit ea.

Momentul în care le-a dat vestea fiicelor sale a fost capturat pe video și descris de King drept „un moment pe care îl vom prețui mereu”.

