Shakira, achitată în dosarul de fraudă fiscală. Cântăreața va primi înapoi 60 de milioane de euro

Shakira, al cărei nume complet este Shakira Isabel Mebarak Ripoll, a negat întotdeauna orice faptă ilegală și a spus că „numele și imaginea sa publică” au fost folosite „pentru a transmite un mesaj de intimidare” altor contribuabili din țară.
„După mai bine de opt ani în care am suportat o țintire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nopți nedormite care, în cele din urmă, mi-au afectat sănătatea și bunăstarea familiei mele, Înalta Curte Națională a restabilit în sfârșit adevărul”, a declarat ea într-un comunicat trimis către Sky News.
„Nu a existat niciodată vreo fraudă, iar administrația însăși nu a putut demonstra contrariul, pur și simplu pentru că nu era adevărat. Totuși, timp de aproape un deceniu, am fost tratată ca și cum aș fi fost vinovată.”
Ce acuzații i s-au adus
Shakira a avut anterior o relație cu fotbalistul spaniol Gerard Piqué, tatăl celor doi copii ai săi, iar cazul s-a bazat pe locul în care locuia și pe cât câștiga în anumite perioade.
Pentru ca o persoană să fie considerată rezident fiscal în Spania, trebuie să petreacă mai mult de 183 de zile în țară într-un an. Autoritățile spaniole au reușit să demonstreze doar că Shakira a locuit în Spania în acel an timp de 163 de zile, a precizat Înalta Curte.
Reprezentanții artistei au spus că aceasta se afla într-un turneu mondial în 2011, susținând 120 de concerte în 37 de țări, și că nu avea locuință în Spania la acel moment.