Shakira, achitată în dosarul de fraudă fiscală. Cântăreața va primi înapoi 60 de milioane de euro

Shakira a fost achitată de acuzațiile de fraudă fiscală și ar trebui să primească înapoi peste 55 de milioane de euro, a decis Înalta Curte din Spania, după ani de dispute juridice financiare.

Shakira, afectată de dosar

Cântăreața columbiană a spus că decizia marchează sfârșitul unei „țintiri publice brutale” și al „nopților nedormite” care au afectat-o pe ea și familia sa.

Hotărârea se referă la o dispută privind anul fiscal 2011, instanța din Madrid concluzionând că autoritățile fiscale spaniole nu au demonstrat că artista era rezidentă în țară în acea perioadă.

Trezoreria Spaniei a fost acum obligată să îi returneze peste 55 de milioane de euro din amenzi aplicate pe nedrept, plus dobânda aferentă, potrivit documentelor legale.

Shakira, al cărei nume complet este Shakira Isabel Mebarak Ripoll, a negat întotdeauna orice faptă ilegală și a spus că „numele și imaginea sa publică” au fost folosite „pentru a transmite un mesaj de intimidare” altor contribuabili din țară.

„După mai bine de opt ani în care am suportat o țintire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nopți nedormite care, în cele din urmă, mi-au afectat sănătatea și bunăstarea familiei mele, Înalta Curte Națională a restabilit în sfârșit adevărul”, a declarat ea într-un comunicat trimis către Sky News.

„Nu a existat niciodată vreo fraudă, iar administrația însăși nu a putut demonstra contrariul, pur și simplu pentru că nu era adevărat. Totuși, timp de aproape un deceniu, am fost tratată ca și cum aș fi fost vinovată.”

Ce acuzații i s-au adus

Shakira a avut anterior o relație cu fotbalistul spaniol Gerard Piqué, tatăl celor doi copii ai săi, iar cazul s-a bazat pe locul în care locuia și pe cât câștiga în anumite perioade.

Pentru ca o persoană să fie considerată rezident fiscal în Spania, trebuie să petreacă mai mult de 183 de zile în țară într-un an. Autoritățile spaniole au reușit să demonstreze doar că Shakira a locuit în Spania în acel an timp de 163 de zile, a precizat Înalta Curte.

Reprezentanții artistei au spus că aceasta se afla într-un turneu mondial în 2011, susținând 120 de concerte în 37 de țări, și că nu avea locuință în Spania la acel moment.

Autoritățile au anunțat pentru prima dată investigațiile împotriva artistei în 2018, acuzând-o că nu a plătit impozit pe venit în timp ce locuia în Barcelona într-o altă perioadă, între 2012 și 2014.

În noiembrie 2023, Shakira a ajuns la un acord cu procurorii pentru a evita un proces în legătură cu acele acuzații.

Noua decizie poate fi încă atacată la Curtea Supremă și nu afectează anii fiscali de după 2011. Ea și copiii săi s-au mutat la Miami în 2023, după despărțirea de Piqué.

