Cel mai mare magazin online din România introduce o taxă suplimentară pentru fiecare comandă. Cât trebuie să plătești în plus

eMag, cel mai mare magazin online din România, se pregătește să introducă o taxă pentru servicii operaționale care se va regăsi în valoarea fiecărei comenzi plasate pe platformă. Măsura intră în vigoare de astăzi, 17 aprilie 2026. Iată cât vor plăti în plus clienții.

eMag introduce o taxă pentru fiecare comandă

eMag va introduce o taxă pentru fiecare comandă. Măsura vine în contextul în care retailerul investește în infrastructură și experiența de cumpărare, dar și în contextul unui climat economic volatil.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă.

Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, au precizat reprezentanții companiei pentru stirileprotv.ro.

eMag are o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei în anul fiscal fiscal 2025. Grupul eMag deține în portofoliu Fashion Days, Freshful, Pc Garage, Sameday, Depanero, Flip și HeyBlu.

Temu, taxă de 25 de lei pentru fiecare comandă

Temu a introdus o taxă de 25 de lei pentru produsele din afara Uniunii Europene. Măsura a venit la câteva luni după ce Shein a început să o aplice.

Guvernul Bolojan a introdus taxa de 25 de lei pentru produsele din afara UE la 1 ianuarie 2026.

„Pentru bunurile expediate din țări din afara UE, Temu va percepe o taxă suplimentară de 25 RON per comandă, în cazul în care valoarea comenzii este de 145 € sau mai puțin, fără a include TVA-ul aplicabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Această taxă nu este rambursabilă* după ce comanda a fost livrată clientului. (*Cu excepția cazului în care se aplică alte condiții conform politicii de retur Temu.)”, se arată în mesajul afișat utilizatorilor Temu care comandă produse ce sunt livrate din afara UE.

