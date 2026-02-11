Traian Băsescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru mărirea taxelor. Ce ar fi făcut diferit fostul președinte: „A fost o strategie greșită”

Traian Băsescu a criticat decizia lui Ilie Bolojan de a majora taxele. În același timp, fostul președinte spune că el ar fi avut o altă abordare care nu ar fi generat atât de multe tensiuni sociale.

Traian Băsescu critică mărirea taxelor și impozitelor

Într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a criticat măsurile luate de premierul Ilie Bolojan, în ultimele luni. Acesta a susținut că strategia prim-ministrului este „greșită”, venind în același timp cu o altă propunere pentru reducerea deficitului bugetar: eliminarea sporurilor din sectorul public.

„A fost o strategie greșită să crești toate impozitele câte puțin, dar toate, accizele câte puțin, dar toate, taxele câte puțin, dar peste tot și uneori, din greșeală, chiar mai mult decât puțin, cum e la impozitele pe locuințe. Deci politica premierului Bolojan de a afecta toate sectoarele simultan cred că a fost greșită”, a afirmat Traian Băsescu.

Totodată, fostul șef al statului a precizat că problemele bugetare vin de la stat și nu din sectorul privat și asta pentru că legislația salarială a integrat sporurile în grilele de salarii.

„Aici ar fi trebuit, în primul rând, anulate sporurile toate pentru că au fost introduse în Legea de salarizare. Așa, sectorul privat n-ar fi fost deranjat, veniturile în sectorul privat n-ar fi fost atinse”, a menționat Băsescu.

Citește și: ANSVSA anunță retragerea de pe piață a unor alimente contaminate cu o toxină periculoasă. Trebuie returnate de urgență aceste produse

Citește și: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară. Decizia Tribunalului București este definitivă

Fostul președinte susține că România poate ajunge în recesiune tehnică

Traian Băsescu a avertizat că există posibilitatea ca România să ajungă în recesiune tehnică pentru că dobânzile la împrumuturi sunt o povară uriașă pentru țara noastră. În același timp, el i-a criticat pe cei care cer măriri de salariu în aceste condiții.

„Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi. Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a avertizat că există riscul ca România să nu mai poată plăti, la un moment dat, nici dobânzile la împrumuturi.

Citește și: Ilie Bolojan, anunț dur: abuzurile din sistemul de dizabilități vor fi investigate. „Trebuie să o facem! Există certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”

Citește și: Florin Manole, veste uriașă pentru pensionari. „Nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să continue!” Când se elimină CASS și se măresc pensiile

Ilie Bolojan, despre impactul creșterii taxelor și impozitelor asupra românilor

Zilele trecute Ilie Bolojan a subliniat faptul că știe că majorarea taxelor și impozitelor a înfuriat românii, însă spune că această situație se datorează inechităților, precum pensiile speciale ale magistraților.

„Exista un sentiment de ostilitate şi de nedreptate foarte puternic de la alegerile trecute, iar acest sentiment, cu lucrurile care au evoluat de atunci încoace, cu măsurile pe care am fost nevoiţi să le punem în practică, care nu au fost dublate întru totul de măsuri compensatorii de corectare a nedreptăţilor, de exemplu corectarea pensiilor magistraţilor, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăţi a făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepţie că nu toată lumea este pusă să achite nota de plată, ceea ce s-a întâmplat şi deci există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat”, a declarat premierul la Digi 24.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News