ANSVSA anunță retragerea de pe piață a unor alimente contaminate cu o toxină periculoasă. Trebuie returnate de urgență aceste produse

Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că mai multe categorii de alimente pot fi contaminate cu o toxină periculoasă produsă de bacteria Bacillus Cerus. Autoritatea anunță retragerea lor de pe piață și îi sfătuiește pe consumatori să verifice loturile și să returneze produsele.

Alertă ANSVSA

Loturi de lapte praf cumpărate adesea pentru hrana bebelușilor și produse de compania Danone vor fi retrase de pe piață.

Consumatorii trebuie să verifice atent lista loturilor publicată de ANSVSA.

Aceste loturi de lapte praf pot fi contaminate cu cereulidă, o toxină periculoasă produsă de bacteria Bacillus Cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP), conform anunțului făcut de ANSVSA.

De pe piață vor fi retrase mai multe formule de lapte praf Aptamil.

”Toate formulele pentru sugari Danone îndeplinesc standardele noastre înalte de siguranță și calitate, sunt fabricate în conformitate cu standardele GMP (Bune Practici de Fabricație) și HACCP și sunt verificate sistematic înainte de a părăsi fabrica noastră. Controalele noastre de calitate și datele de eliberare au confirmat că nu s-au constatat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereus și confirmă că toate produsele sunt sigure și conforme cu reglementările UE.

Cu toate acestea, luăm foarte în serios această alertă privind o potențială problemă în amonte cu cereulida din uleiul ARA. Avem încredere că această retragere preventivă va răspunde tuturor preocupărilor posibile și rămânem deschiși să răspundem la orice întrebări suplimentare”, transmite compania Danone.

Loturile suspecte de cotaminare

Aptamil AR (gramaj – 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);

Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj – 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.

Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj – 800 g, dată de expirare: 13.05.2027),

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027);

Milupa Milumil 1 (gramaj – 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

ANSVSA recomandă celor care au cumpărat produse din aceste loturi să le distrugă sau să meargă să le returneze și să își recupereze banii. Nu este prima oară când se întâmplă retrageri masive de produse. De la începutul anului, a mai avut loc o retragere din gama produselor de tip lapte praf pentru bebeluși contaminate cu bacterii.

Ce face bacteria Bacillus cereus

Bacillus Cereus este o bacterie care produce toxine și duce la „sindromul orezului prăjit”, în denumirea populară. Este o intoxicație alimentară care duce la vărsături sau diaree. Această bacterie este foarte rezistentă, iar sporii săi supraviețuiesc și la temperaturi ridicate.

Vărsăturile apar la 1-5 ore după masă. Se numește sindromul orezului prăjit pentru că este cauzată de o toxină reformată în aliment – cel mai adesea în orezul gătit și lăsat la temperatura camerei.

Forma diareică apare la 8-16 ore de la masă după consumul de sosuri, carne sau legume contaminate. Se manifestă prin crampe intense abdominale și diaree apoasă.

