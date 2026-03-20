Vești proaste pentru români. Alimentele s-ar putea scumpi cu până la 10% anul acesta. Prețuri mai mari la pâine, lactate și mezeluri

După o perioadă de inflație marcată de scumpiri și un val de măriri ale prețurilor la energie și carburant, românii au de-a face cu noi scumpiri. Prețurile unor produse alimentare precum pâinea, produse de panificație, lactate și mezeluri ar putea crește cu până la 8-10% până la finalul anului 2026, declară Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Val de scumpiri la alimente până la finalul anului

Românii vor fi nevoiți să bage mâna mai adânc în buzunar pentru alimente precum pâine, lactate sau mezeluri, produse care se vor scumpi până la finalului anului cu până 10%. Scumpirile se vor simți în special la produsele cu o componentă energetică ridicată, avertizează vicepreședintele ANCMMR.

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat”, a explicat Feliciu Paraschiv, citat de Agerpres.

El a mai spus că scumpirile variază în funcție de categorie, dar în privința produselor de bază, ar putea ajunge până la 10%.

„Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”.

Inflația ar putea încetini

Paraschiv a vorbit despre speranța că inflația ar putea încetini în a doua jumătate a anului, lucru care ar putea ajuta stabilizarea prețurilor.

„Știm că BNR avea ținte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflației ar putea să ducă la o stabilizare a prețurilor și la o ușoară revenire. Nu e de așteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung și gradual de ajustare și de echilibrare”, a adăugat acesta.

Totuși, în acest context economic, există și părți bune. Mai exact, în sectorul producției de carne de pasăre ar putea apărea oportunități importante. Anul trecut, exporturile de carne de pasăre au crescut cu 50% în volum și 77% în valoare.

„Noi, ca țară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, așa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă știm să gestionăm foarte bine situația. (…) Cred că, ușor, ușor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm și o să ne recalculăm operațiunile și cheltuielile la nivelul noii situații”, a mai spus vicepreședintele ANCMMR.

