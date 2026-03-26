Unul dintre cele mai consumate produse alimentare s-a ieftinit: „România trăiește o perioadă de presiune economică”

Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, unul dintre cele mai populare produse de pe piață, preferat de milioane de români, devine mai accesibil. Decizia a fost luată în contextul crizei economice din România.

Unul din cele mai iubite produse alimentare s-a ieftinit

Covrigii din lanțul de simigerii Luca s-au ieftinit semnificativ, un gest ce vine în sprijinul celor care caută soluții rapide și economice pentru gustări zilnice. Începând cu data de 24 martie 2026, covrigii cu mac, susan sau semințe din simigeriile Luca sunt disponibili la prețul de doar 1,99 lei. O reducere consistentă, comparativ cu prețul anterior de 2,50 lei.

Tinervis Group, compania care gestionează lanțul de patiserii Luca, a decis să ajusteze prețurile pentru a veni în sprijinul consumatorilor, într-o perioadă marcată de creșteri economice și financiare constante.

Producătorul George Adragăi a declarat, într-un comunicat pentru StartupCafe.ro, că această inițiativă vine în contextul în care „România trăiește o perioadă de presiune economică continuă, în care prețurile alimentelor, energiei și serviciilor de bază au crescut constant”.

Prețul de 1,99 lei va fi valabil în toate cele aproape 190 de simigerii Luca din țară până pe 22 iunie 2026. În plus, prețul este cu aproximativ o treime mai mic decât media pieței, care variază între 2,50 și 3 lei.

Decizia, luată în pofida lanțului de aprovizionare costisitor

Potrivit companiei, decizia de a reduce prețurile a fost luată în ciuda unui lanț de aprovizionare tot mai costisitor.

„Întregul lanț de aprovizionare, de la materiile prime până la transport și producție, reflectă o realitate tot mai dificilă, resimțită direct de toți românii. În acest context, Tinervis Group – compania care operează lanţul de patiserii Luca, merge în direcția opusă și scade prețul covrigului”, se arată în comunicat.

De la înființarea sa în 2010, business-ul Luca, condus în prezent de antreprenorul băcăuan George Adragăi, a cunoscut o creștere impresionantă, devenind lider pe piața patiseriilor din România. Cu peste 70 de noi unități deschise în ultimii ani, rețeaua Luca numără acum aproape 190 de simigerii în România și 10 locații în Polonia.

Așa cum subliniază George Adragăi, „costurile de producție continuă să crească și reflectă o perioadă grea, care nu a apărut peste noapte și care nu se va rezolva rapid”.

Sursă foto: Shutterstock

