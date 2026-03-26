Guvernul a adoptat măsuri în criza carburanților. Ce decizie a luat Ilie Bolojan, în pofida avizului negativ al CES

Guvernul condus de Ilie Bolojan adoptă măsuri pentru criza carburanților, în ciuda avizului negativ CES. De la 1 aprilie până la 30 iunie, adaosurile comerciale vor fi plafonate, iar exporturile controlate strict.

Guvernul Bolojan a adoptat joi noile măsuri privind criza carburanților, în ciuda avizului negativ emis de Consiliul Economic și Social (CES), care a criticat impactul redus al acestora asupra prețurilor.

Începând de la 1 aprilie, până pe 30 iunie, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat la media anuală din 2025, excluzând exporturile și livrările intra-comunitare. Această măsură vizează păstrarea unui echilibru, însă CES avertizează că reducerea prețurilor va fi de maximum 50 de bani/litru, un impact considerat „total nesemnificativ”.

În plus, exporturile de motorină și țiței vor fi posibile doar cu acordul autorităților, iar încălcarea regulilor va atrage amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Totodată, operatorii economici care nu transmit datele necesare către ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței riscă sancțiuni între 0,1% și 0,5% din cifra de afaceri.

Schimbările legislative în detaliu

Potrivit proiectului obținut de HotNews, durata crizei carburanților a fost extinsă până pe 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire succesivă la intervale de trei luni. În varianta anterioară, perioada era de doar șase luni. De asemenea, sancțiunile pentru depășirea adaosului comercial prevăd amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că statul își asumă partea de responsabilitate, anunțând o schemă de finanțare pentru veniturile suplimentare obținute din TVA.

„Veniturile nu vor rămâne la buget, ci vor atenua impactul creșterii prețurilor”, a declarat acesta.

Pentru a susține sectoarele critice, Guvernul a prelungit schemele de sprijin, cu un impact financiar de peste 1 miliard de lei. Transportatorii vor beneficia de majorarea sumelor rambursate din acciză, iar fluxurile de plăți vor fi asigurate pentru a recupera întârzierile semnalate de patronate.

Consiliul Economic și Social consideră că plafonarea adaosului comercial reprezintă o intervenție majoră în mecanismele economice, care poate genera disfuncționalități și creșteri de prețuri la alte produse. CES avertizează că măsurile nu vor putea stopa scumpirile, afectând consumatorii pe care statul dorește să-i protejeze.

Dialogul tensionat cu patronatele

În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria din 25 martie, premierul a consultat doar patronatele, după ce sindicatele au refuzat să participe, invocând lipsa de transparență. Patronatele au subliniat necesitatea extinderii procesului de consultare pentru un comportament responsabil al tuturor actorilor din piață.

Pachetul de măsuri guvernamentale urmărește partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni, adoptând soluții transparente și ușor de aplicat. Totuși, CES și experții economici avertizează că efectele colaterale pot afecta echilibrul pieței.

