„Legea femicidului”, adoptată de Parlament. Fapta, pedepsită cu închisoare între 15 și 25 de ani, sau detenție pe viață

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională. Astfel, în România există pentru prima dată în legislația națională definit femicidul. Fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani, sau detenție pe viață.

„Legea femicidului”, adoptată de Parlament

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Legea a fost adoptată cu 284 de voturi „pentru”, un vot contra și două abțineri.

„Legea femicidului” a fost depusă pe 29 octombrie 2025 și a fost cel mai susținut proiect de lege, cu toate că au existat și critici pe motiv că ar reprezenta o suprareglementare, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele.

Potrivit Digi24, proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen.

„Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Ce este femicidul, potrivit proiectului de lege

„Femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, potrivit proiectului de lege ce a fost adoptat de Camera Deputaților.

În același timp, „legea femicidului” abordează și subiectul protecției orfanilor femicidului, care sunt recunoscuți ca victime directe, aceștia urmând să fie ocrotiți imediat. Mai mult, legea stabilește pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor.



Potrivit actului normativ, în cazurile de violenţă de gen, acţiunea penală va putea fi declanşată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

Proiectul, criticat de deputata Raisa Enachi

Deputata neafiliată Raisa Enachi a criticat proiectul de lege miercuri, în timpul dezbaterilor din Camera Deputaților. Aceasta a susținut că ar fi vorba de o suprareglementyare.

„Există deja reglementare în Codul Penal. Introducerea unor noi clauze agravante duce la confuzie juridică”, a transmis aceasta de la tribună.

Alina Gheorghiu, ințiatoare a proiectului, i-a răspuns: „Este foarte simplu să desființezi un proiect când nu ai lucrat la el și să arunci cu noroi de pe margine”.

Deși au votat legea, membrii AUR au susținut și ei că este vorba de o suprareglementare.

„AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creştin, pentru că preţuim familia, pentru că nu ne dorim violenţă domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislaţia românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil”, a spus senatoarea AUR Cristina Dumitrescu.

Proiectul va ajunge acum pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Anul trecut, în România au existat 59 de cazuri de femicid.

