Materialele educaționale utilizate de elevi în școli vor fi oferite gratuit de către stat. O inițiativă legislativă recentă, publicată la sfârșitul lunii aprilie în Monitorul Oficial, promite să elimine inechitățile și să ușureze povara financiară resimțită de părinți.

Până acum, părinții erau cei care achiziționau o mare parte din materialele didactice necesare, de la caiete speciale la fișe de lucru. Noua lege schimbă această situație.

Elevii din toate formele de învățământ – inclusiv cele în limba minorităților naționale – vor avea acces gratuit la resurse educaționale conforme curriculumului național. Această prevedere se aplică atât școlilor de stat, cât și celor private autorizate sau acreditate, notează Edupedu.ro.

De exemplu, articolul 93 din legea educației din 2023 menționa doar manualele gratuite, dar acum această obligație legală include o gamă diversificată de materiale.

Clasa pregătitoare, fără costuri

Un element de noutate îl reprezintă atenția specială acordată clasei pregătitoare. Statul va asigura gratuit materiale didactice alternative, jocuri educative, fișe de lucru și caiete, atât în format fizic, cât și digital. Această inițiativă urmărește să sprijine procesul de învățare și să elimine costurile suportate până acum de părinți.

„Ministerul Educației și Cercetării asigură, în mod gratuit, pentru elevii clasei pregătitoare din învățământul de stat, particular și confesional, materiale didactice alternative, jocuri didactice, precum și cărți educative, fișe de lucru adecvate unităților tematice studiate, caiete de lucru și alte materiale didactice conforme curriculumului național, în format tipărit și digital, în condițiile legii”, se arată în textul legii.

Până acum, părinții erau nevoiți să cumpere manuale auxiliare și alte materiale suplimentare, ceea ce a creat diferențe între elevi. Datele arată că aproximativ 180.000–190.000 de copii se înscriu anual în clasa pregătitoare, iar costul materialelor necesare era estimat la 100 de lei per elev. În lipsa sprijinului financiar, familiile vulnerabile erau cele mai afectate.

Conform expunerii de motive a legii, „în practică, Ministerul Educației nu asigură manuale sau alte materiale didactice pentru acest nivel”.

Aceste lacune au generat inechități semnificative, iar noua reglementare este un pas important în eliminarea acestora.

Libertate mai mare pentru profesori

Pe lângă beneficiile directe pentru elevi, legea aduce modificări și pentru cadrele didactice. Profesorii vor avea libertatea de a utiliza o varietate mai largă de resurse educaționale, inclusiv jocuri, caiete de lucru, materiale didactice și resurse educaționale deschise.

Acestea pot fi folosite fie dacă sunt aprobate de Ministerul Educației, fie dacă respectă normele legale privind siguranța.

Noua inițiativă legislativă are un buget estimat la aproximativ 19 milioane de lei anual doar pentru clasa pregătitoare.

