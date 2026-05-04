Un celebru brand de haine a intrat în insolvență, după ce a înregistrat datorii de 46 milioane de euro

Quiz, un celebru brand britanic fondat în Glasgow în 1993, a intrat în insolvență în 2026, acumulând datorii de 46 milioane de euro. Decizia vine după scăderea vânzărilor și creșterea costurilor, afectând 40 de locații din Marea Britanie și Irlanda.

Un alt mare nume din industria modei și-a închis porțile: brandul britanic de îmbrăcăminte Quiz a intrat în insolvență, acumulând datorii uriașe în valoare de peste 46 de milioane de euro.

Fondată în Glasgow în 1993 de antreprenorul Tarak Ramzan, compania a fost un pilon al modei rapide timp de peste trei decenii, dar nu a reușit să facă față provocărilor economice recente.

Quiz, care opera 40 de magazine în Marea Britanie și 7 concesiuni în Irlanda, a ajuns într-un punct critic la începutul anului 2026. Potrivit unui raport intern, decizia de a apela la un administrator judiciar a fost determinată de „condițiile dificile de pe piață”, inclusiv scăderea vânzărilor din sezonul festiv 2025, creșterea taxelor și a costurilor cu forța de muncă, notează The Mirror.

„Am luat decizia de a depune o Notificare de Intenție pentru a ne oferi timpul necesar să explorăm toate opțiunile de finanțare. Între timp, activitatea continuă ca de obicei”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, încercând să aducă o rază de optimism.

Concedieri masive și reduceri drastice

Situația gravă a companiei a dus la pierderea a 109 locuri de muncă la sediul central din Glasgow și la centrul de distribuție. În plus, în februarie 2025, Quiz a renunțat la alte 200 de posturi, o măsură care, la acea vreme, a fost descrisă ca fiind necesară pentru a evita epuizarea resurselor financiare.

Începând cu februarie 2026, magazinul online al brandului nu mai acceptă comenzi, iar produsele rămase pe stoc sunt vândute în locațiile fizice cu reduceri substanțiale, între 60% și 80%.

Viitorul celor 40 de magazine din Marea Britanie și al concesiunilor din Irlanda rămâne incert, iar orașe precum Glasgow, Manchester, Cardiff, Leeds, Belfast și Norwich sunt printre cele mai afectate, conform datelor furnizate de Interpath, administratorul numit să gestioneze criza.

Aceasta nu este prima încercare dificilă pentru Quiz. În 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, compania a trecut printr-un proces similar de insolvență, reușind ulterior să-și redobândească magazinele și să renegocieze chirii. Cu toate acestea, schimbările în comportamentul consumatorilor, accentuate de preferința pentru cumpărăturile online și presiunile economice, au împins brandul spre o nouă criză.

