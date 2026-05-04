Deputații din opoziție care au decis să voteze împotriva moțiunii de cenzură: „România nu își permite un blocaj prelungit”

Un grup de deputați din Opoziție, care inițial a semnat moțiunea de cenzură, a decis să voteze împotriva acesteia, marți, 5 mai. Aceștia au anunțat că nu vor sprijini moțiunea după ce au ajuns la concluzia că PSD și AUR nu oferă o alternativă clară și nici soluții economice concrete.

Deputații UNIT au decis să nu voteze moțiunea de cenzură

Parlamentarii Partidului UNIT au decis să spună un NU hotărât moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Deși au semnat documentul pentru a accelera clarificarea crizei politice, aceștia au anunțat că nu vor susține demersul în votul programat marți.

Andrei Csillag, președintele executiv al Partidului UNIT, a explicat în detaliu motivele acestei poziții ferme.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat, principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică. Iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, a subliniat acesta pe pagina sa de Facebook.

Dialog cu premierul Ilie Bolojan

În încercarea de a găsi o cale constructivă, parlamentarii UNIT au purtat discuții și cu premierul Ilie Bolojan.

„Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să »aprindă lumina’ în zone în care interesele vechi preferă întunericul”, a precizat Andrei Csillag.

Partidul UNIT, format din foști membri ai Partidului Oamenilor de Treabă (POT), este condus de Aurora Tasica Simu (deputat de Cluj). Alți membri importanți sunt Andrei Csillag (deputat de Bistrița), Dumitrița Albu (deputat de Diaspora), Călin Groza (deputat de Maramureș), Ștefan Borțun (senator de Tulcea) și Gheorghe-Petru Pîclișan (deputat de Botoșani).

Parlamentarii UNIT critică alianța PSD-AUR

Criticile parlamentarilor UNIT la adresa principalilor inițiatori ai moțiunii, PSD și AUR, nu au fost deloc voalate. Aceștia i-au acuzat că urmăresc doar o schimbare de fațadă.

„În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact”, a explicat Andrei Csillag.

Deși premierul Ilie Bolojan a fost și el ținta unor critici din partea Partidului UNIT, fiind acuzat de rigiditate, lipsă de empatie și priorități discutabile în gestionarea crizei, Csillag a subliniat că „necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă”.

Așadar, parlamentarii UNIT consideră că moțiunea PSD-AUR nu reprezintă o soluție reală pentru problemele României.

„Am semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise”, a concluzionat Andrei Csillag.

