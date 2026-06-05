Ilie Bolojan nu dă șanse Guvernului lui Eugen Tomac: „Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ilie Bolojan avertizează că lipsa unei susțineri politice solide ar putea lăsa un guvern tehnocrat izolat, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Reformele nepopulare riscă să fie blocate, iar relațiile cu UE ar putea suferi, spune fostul prim-ministru.

Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă după desemnarea lui Eugen Tomac premier

Într-o perioadă politică tensionată, fostul premier Ilie Bolojan a vorbit deschis despre provocările unui guvern tehnocrat. Într-un interviu acordat Euronews, acesta a exprimat rețineri serioase în privința propunerii lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, subliniind că lipsa unei susțineri parlamentare solide poate împiedica orice inițiativă guvernamentală importantă.

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. Nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care să fie bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul prim-ministru a continuat să avertizeze asupra scenariului în care un guvern tehnocrat ar putea deveni vulnerabil în fața deciziilor nepopulare ce necesită sprijin politic.

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația inevitabilă de a lua măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri și proiecte de lege pe care le va iniția. Ordonanțele care vor trebui aprobate vor risca să nu fie susținute, să fie măcelărite”, a explicat liderul PNL.

Citește și: Dezvăluirile femeii care a ajuns la spital după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați: „Ardea holul”

Citește și: Reacția lui Cristian Tudor Popescu după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier: „Mi-a fost clar”

Liderul PNL, despre negocierile cu Uniunea Europeană

Un alt risc major identificat de liderul politic este legat de negocierile cu Comisia Europeană. În cazul în care ordonanțele sau proiectele de lege esențiale ar fi modificate drastic în Parlament, România riscă să piardă credibilitatea în fața partenerilor europeni.

„Te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe buget, venituri mai mici etc”, a detaliat Ilie Bolojan.

Citește și: Eugen Tomac, primele declarații după ce a fost desemnat în funcția de premier de către Nicușor Dan: „Cunosc așteptările românilor”

Citește și: Ce condiții impune PSD pentru viitorul Guvern. Ce variantă exclud social democrații

Ilie Bolojan, despre dificultățile din colaborarea cu PSD

Amintindu-și experiențele anterioare, Ilie Bolojan a menționat dificultățile întâlnite în colaborarea cu PSD.

„Am trăit această experiență cu PSD, care fugea de responsabilitate, deși era în guvern, deși se luau deciziile în prezența lor. Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare”, a subliniat acesta.

Propunerea președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac prim-ministru a fost oficializată pe 4 iunie 2026.

Tomac, care în 2025 a fost numit consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, are acum un termen de 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul său de guvernare și lista completă a miniștrilor înainte de a solicita votul de încredere.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News