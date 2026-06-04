Eugen Tomac, primele declarații după ce a fost desemnat în funcția de premier de către Nicușor Dan: „Cunosc așteptările românilor”

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Eugen Tomac a susținut un scurt discurs joi seară, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat în funcția de premier al României. Propunerea șefului statului vine la o lună după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Eugen Tomac, primele declarații după ce a fost desemnat premier

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să îl desemneze pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. În cadrul aceleiași conferințe de presă, liderul PMP a făcut primele declarații.

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară, România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie”, a afirmat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, România va continua cu reformele care vor aduce țara pe calea cea bună din punct de vedere financiar.

„Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune țării o echipă profesionistă, care să muncească pentru cetățeni”, a continuat președintele PMP.

Acesta a vorbit și despre investirea noului Guvern, solicitând partidelor să îl susțină pentru formarea Executivului.

„Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României”, a subliniat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a precizat că va prezenta în Parlament un guvern tehnic.

„Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, a completat acesta.

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Promisiunea făcută de liderul PMP președintelui Nicușor Dan

Eugen Tomac i-a promis, în același timp, lui Nicușor Dan, că va menține direcția trasată de acesta.

„Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dvs, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației noastre transatlantice, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică. PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică, dar trebuie să fim serioși și credibili ca stat”, a mai spus premierul desemnat.

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În același timp, Eugen Tomac a menționat că va forma un guvern care va acționa „cu maximă responsabilitate” față de buget.

„Garantarea securității rămâne o obligație fundamentală a statului. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, dle președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali”, a mai spus liderul PMP.

Sursă foto: Captură video

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