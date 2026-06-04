Nicușor Dan îl desemnează pe Eugen Tomac în funcția de premier al României: „Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”

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Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, 4 iunie, numele noului premier al României. Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată de Parlament. Șeful statului a declarat că noul prim-ministru este Eugen Tomac, liderul PMP.

Nicușor Dan a anunțat numele noului premier

Nicușor Dan a anunțat joi seară că a decis să îl numească pe Eugen Tomac în funcția de premier al României, după ce Ilie Bolojan și guvernul său au fost demiși prin moțiune de cenzură, în urmă cu o lună.

„Îl desemnez pe dl Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important”, a declarfat Nicușor Dan.

„În mai 2025, românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. A doua temere, una economică. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național, 4 partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat guvernarea”, a mai spus președintele.

„La un an după acest moment, pe cele două chestiuni menționate, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune, iar situația financiară a României este mai bună. Numai că în timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național. S-a ajuns să pară că o parte din societate este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României, ca stat”, a subliniat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

„S-a ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, asta e democrația, oamenii dezbat și își fac o opinie despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul”, a mai spus el.

Nicușor Dan a explicat și de ce a ales să îl desemneze pe Eugen Tomac în funcția de premier.

„Acum e mai important să vedem viitorul. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament. Direcția dorită de români este direcția pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, finalizarea cât mai bună a PNRR și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului. Românii își doresc digitalizare și limitarea corupției”, a subliniat președintele.

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Ce urmează pentru Eugen Tomac

Acum, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Potrivit Constituției, acesta are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.

Însă drumul lui Eugen Tomac nu va fi deloc ușor. Pentru a putea forma un guvern, acesta trebuie să obțină un vot de încredere în Parlament – cel puțin 233 de voturi. Din punct de vedere matematic, misiunea pare una dificilă, mai ales că partidele politice par să nu fi ajuns încă la un consens.

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România nu mai are de o lună Guvern cu puteri depline

România nu mai are de o lună un Executiv cu puteri depline. Ilie Bolojan și guvernul său au rămas la conducere, însă ca interimari, puterile lor de decizie fiind limitate în această perioadă.

În ultimele săptămâni, la Palatul Cotroceni au avut loc mai multe întâlniri formale și informale pentru formarea noului Executiv, între președintele Nicușor Dan și liderii tuturor partidelor.

Sursă foto: Facebook

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