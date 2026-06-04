Ce s-a aflat despre Mitropolitul Basarabiei, după ce a fost surprins întreținând relații intime cu alți bărbați. ÎPS Petru și-a dat demisia după scandalul sexual

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Scandalul sexual al ÎPS Petru zguduie Mitropolia Basarabiei. Acesta și-a anunțat retragerea din funcție la 27 mai 2026, după 31 de ani de conducere. Decizia, aparent motivată de vârstă și sănătate, vine în urma unui video compromițător care i-a afectat grav imaginea.

Noi dezvăluiri despre ÎPS Petru

Noi detalii au ieșit la iveală despre trecutul Mitropolitului Basarabiei, ÎPS Petru, care în urmă cu câteva zile și-a dat demisia din funcția, după ce un clip în care acesta apare întreținând relații intime cu un alt bărbat au ajuns pe internet.

Potrivit Libertatea, de-a lungul anilor, comportamentul mitropolitului a fost subiectul unor investigații și mărturii controversate, însă autoritățile religioase și politice au rămas, în mare parte, pasive.

Într-un comunicat, preotul Andrei Bucliș, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, a declarat: „Ne detașăm de un astfel de comportament, nu doar pentru un cleric, ci în general, nu suntem de acord cu un astfel de comportament, pentru că e contrar principiilor morale ale credinței ortodoxe”.

Înainte ca imaginile să fie intens dezbătute de presă, Mitropolia Basarabiei a emis un comunicat prin care anunța că înaltul prelat a cerut retragerea pe 27 mai 2026, invocând oficial probleme de sănătate.

Acesta nu a fost primul scandal de acest gen. În anul 2014, imaginea mitropolitului a fost zguduită de declarațiile publice ale mai multor clerici.

La acea vreme, câțiva preoți și diaconi din cadrul eparhiei l-au acuzat în mod public pe ÎPS Petru că le-ar fi făcut avansuri sexuale nedorite și că ar fi încercat să îi hărțuiască.

Deși la momentul respectiv scandalul nu s-a soldat cu demiterea sa și a fost catalogat de susținători drept o tentativă de discreditare (în contextul rivalității istorice cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Moscovei), evenimentele din 2014 au fost readuse în atenția publică de presă odată cu apariția noilor dovezi video din 2026.

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Demisia Mitropolitului Petru a fost aprobată de BOR

Retragerea lui ÎPS Petru a fost aprobată de Sinodul BOR în cadrul ședinței din 3 iunie, conform unui comunicat al Patriarhiei Române.

Potrivit Statutului BOR, mitropolitul unei eparhii din afara României, cum este cazul Mitropoliei Basarabiei, este ales de Sinodul BOR din unul sau doi candidați propuși de Adunarea eparhială.

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Retragerea lui Petru Păduraru deschide calea unui proces complex de succesiune. Statutul Mitropoliei Basarabiei, revizuit în 2024, stipulează că viitorul mitropolit trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova, episcop eparhiot și membru al Sfântului Sinod. Candidații trebuie să demonstreze o «viață curată, cultură teologică și zel misionar». Sinodul BOR are la dispoziție 60 de zile pentru finalizarea alegerilor.

Vlad Cubreacov, fost reprezentant al Mitropoliei Basarabiei la CEDO, consideră că viitorul mitropolit are misiunea de a consolida ortodoxia românească în fața presiunilor moscovite. În ultimii ani, invazia rusă în Ucraina și orientarea proeuropeană a Republicii Moldova au intensificat competiția religioasă, determinând zeci de parohii să se alăture Mitropoliei Basarabiei.

Sursă foto: Facebook (Mitropolia Basarabiei)

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