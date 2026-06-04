Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis” și regizoarea filmului „Radioactive”, a murit la 56 de ani

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Marjane Satrapi, scriitoarea franco-iraniană a cărei autobiografii, „Persepolis”, a contribuit la remodelarea percepțiilor internaționale despre Iran, a murit la vârsta de 56 de ani.

Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis”, a murit la 56 de ani

Marjane Satrapi, artista, scriitoarea și cineasta care a redefinit curajul prin romanul grafic autobiografic „Persepolis”, a încetat din viață la doar 56 de ani. Antena 3 CNN relatează că artista franco-iraniană a fost un simbol al luptei pentru drepturile femeilor, o voce care a răsunat puternic pe scena internațională.

Opera sa, „Persepolis”, publicată în 2000, a transformat experiențele personale într-o mărturie profundă despre Revoluția Islamică din 1979 din Iran, văzută prin ochii unui copil. Povestea sa a inspirat milioane de oameni, dar rămâne interzisă în țara natală, o dovadă a curajului ei de a confrunta regimul de la Teheran. Palatul Élysée a declarat că lucrările lui Satrapi „au captivat un public global” și au marcat pierderea unei artiste „profund dedicate libertății”.

Marjane Satrapi s-a născut pe 22 noiembrie 1969, într-o familie activă politic din Rasht, Iran. Era o copilă de doar 10 ani când viața i s-a schimbat radical, odată cu instaurarea Republicii Islamice. Drepturile femeilor au fost restrânse, iar Satrapi a fost forțată să poarte vălul și să se separe de colegii ei băieți. Totuși, spiritul său rebel s-a remarcat încă de atunci. „Persepolis” surprinde momentele în care ea și colegele își scoteau vălurile în pauze, transformându-le în frânghii de sărit.

În 1984, părinții săi au decis să o trimită în străinătate, temându-se pentru siguranța ei. Satrapi a petrecut ani dificili în Austria, unde a experimentat lipsa unui adăpost și probleme de sănătate. A revenit în Iran pentru a studia arta, dar în 1994 a plecat definitiv în Franța, unde avea să își construiască o carieră impresionantă.

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Satrapi a regizat filmul „Radioactive”, o biografie a lui Marie Curie

Adaptarea cinematografică a „Persepolis”, din 2007, regizată de Satrapi și Vincent Paronnaud, a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes și a primit o nominalizare la Premiile Oscar. Satrapi s-a remarcat și ca regizoare, semnând filme precum „Radioactive” (2019), o biografie a lui Marie Curie cu Rosamund Pike în rol principal.

Activismul său a fost la fel de impresionant ca și opera artistică. Satrapi a susținut mișcarea „Femeie, Viață, Libertate”, apărută după moartea tinerei Mahsa Amini, în custodia poliției iraniene. Fundația Narges a elogiat-o ca fiind „o susținătoare neînfricată a feminismului și a drepturilor femeilor”. Critica sa la adresa regimului iranian a fost fermă, iar în 2025 a refuzat Legiunea de Onoare, denunțând „atitudinea ipocrită a Franței față de Iran”.

Viața personală a lui Satrapi a fost marcată de pierderi. Soțul său, Mattias Ripa, cel care a tradus „Persepolis” în engleză și a fost alături de ea în multe proiecte, a murit în 2025, la doar 52 de ani. „Marjane Satrapi a murit de tristețe la puțin mai mult de un an după decesul lui Mattias Ripa, soțul ei și, totodată, dragostea vieții sale”, se arată într-un comunicat emis de apropiații autoarei.

Moștenirea artistică și activismul lui Marjane Satrapi vor continua să inspire generații întregi, fiind un exemplu de reziliență și luptă pentru drepturile fundamentale.

Foto: Profimediaimages.ro

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