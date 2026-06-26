Cine este soția lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă Cătălina Manea 

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Criza politică se întețește în România, după mai multe încercări nereușite de a forma un Guvern. Fără o soluție viabilă sau o majoritate parlamentară capabilă să instaleze un nou Executiv, USR, PNL și UDMR au venit cu propunerea de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Acesta este un cunoscut europarlamentar român, însă puțini știu cine este soția lui Siegfried Mureșan, Cătălina Manea.
„Din primele mele zile în Parlamentul European am lucrat exact la lucruri care țin de bugete. Am acceptat această propunere conștient fiind că acestea sunt domeniile în care am lucrat și în care pot sprijini.
Noi ne-am făcut datoria. Desemnarea, evident, este în mâinile președintelui și așteptăm următorii pași. Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean, prin acțiune, nu doar prin declarații”, a mai adăugat vicepreședintele PNL.
Cătălina Manea este o prezență discretă și rareori apare în public alături de soțul ei.
Ea lucrează într-o instituție europeană, la Banca Europeană de Investiții, una dintre cele mai importante instituții financiare ale Uniunii Europene.
Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2016 conform informațiilor publicate de europarlamentar în biografia sa.
Deși are un post important, Cătălina Manea nu este o prezență publică activă. De fapt, ea apare destul de rar în publicat, cu toate că are o activitate importantă, ea nu beneficiază de expunere mediatică și preferă să stea departe de ochii publicului.
Nu există prea multe informații personale despre Cătălina Manea. În declarația de avere ale europarlamentarului Siegfrid Mureșan apare menționată ca soție, iar la capitoliul venituri, ea figurează cu salariu obținut de la Banca European de Investiții.
În documentele oficiale apare numele Cătălina Manea, deși în spațiul public ea este numită Cătălina Mureșan, după numele de familie al soțului.
Cine este Siegrfried Mureșan
Siegfried Mureșan a intrat în politică în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune creată la inițiativa lui Traian Băsescu.
Europarlamentarul i-a făcut campanie Elenei Udrea și a fost propus de Traian Băsescu pentru funcția de premier.
În 2018, el a plecat din PMP la PNL și a devenit ulterior președinte al organizației PNL Diaspora.
Siegfried Mureșan a fost primul român desemnat negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene, exercitând această funcție în 2018 și 2024. De asemenea, a avut un rol important în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. În această calitate, coordonează negocierile pentru un buget estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro, cu accent pe finanțarea agriculturii și a politicii de coeziune.