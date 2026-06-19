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Adrian Veștea și liberalii care îl susțin merg în instanță după Congresul PNL. Cer daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan

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Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea au depus o nouă contestație la Tribunalul Ilfov. Ei contestă modul în care a fost convocat Congresul  PNL extraordinar programat pentru 21 iunie și critică intenția conducerii partidului de a modifica statutul partidului. Iată ce se întâmplă.

Adrian Veștea și liberalii care îl susțin au dat în judecată PNL

16 liberali contestă excluderea membrilor PNL care se opun deciziile partidului au venit cu o nouă sesizare, care a fost publicată pe portalul Tribunalului Ilfov.

Ei reclamă convocarea Consiliului Național și a Congresului extraordinar „cu nesocotirea termenilor statutare”.

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Aceștia reclamă că scopul este să se modifice Statutul partidului și să elimine membrii și aleșii cu opinii divergente.

Semnatarii sunt Anisie Monica, Baciu Andrei, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Scarlat George, Ionuț Stroe.

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Totodată, a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului „prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total”.

Ce reclamă liberalii care au dat în judecată PNL

Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea spun că Biroul Politic Național a convocat Congresul Extraordinar, deși competența aparține exclusiv Consiliului Național. Mai mult, ei spun că BPN ar fi depășit flagrant atribuțiile care îi revin.

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Aceștia spun că a fost creat un organism care nu există în Statut „un Consiliu Național Extraordinar” format din 800 de delegați.

Potrivit acestora, Biroul Politic Național a convocat Congresul, deși această decizie ar fi trebuit luată de Consiliul Național. 

Liberalii contestă și intenția de modificare a statutului partidului. Ei afirmă că doar Congresul poate aproba astfel de schimbări, nu Consiliul Național.

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Un alt reproș vizează termenele de organizare. Liberalii spun că procedurile care, potrivit regulilor interne, ar trebui să se desfășoare pe parcursul a câteva săptămâni au fost concentrate în doar patru zile.

Aceștia mai reclamă faptul că s-a decis folosirea votului deschis, prin ridicarea mâinii, deși statutul prevede vot secret atunci când sunt luate decizii privind persoane.

În plus, susținătorii lui Veștea spun că organizarea Congresului a continuat în ciuda unei hotărâri judecătorești care suspendase două decizii ale Biroului Politic Național.

Scopul acestor măsuri ar fi îndepărtarea membrilor și aleșilor care au opinii diferite de cele ale conducerii partidului.

Dosarul va fi analizat de Tribunalul Ilfov pe 3 iulie.

Noua acțiune în instanță vine după ce, joi, cei 16 liberali au contestat alte două decizii ale conducerii PNL. Este vorba despre mandatul dat parlamentarilor partidului de a nu vota Guvernul Veștea și despre sancționarea celor care nu respectă această decizie.

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