Adrian Veștea și liberalii care îl susțin merg în instanță după Congresul PNL. Cer daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan

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Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea au depus o nouă contestație la Tribunalul Ilfov. Ei contestă modul în care a fost convocat Congresul PNL extraordinar programat pentru 21 iunie și critică intenția conducerii partidului de a modifica statutul partidului. Iată ce se întâmplă.
Totodată, a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului „prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total”.
Ce reclamă liberalii care au dat în judecată PNL
Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea spun că Biroul Politic Național a convocat Congresul Extraordinar, deși competența aparține exclusiv Consiliului Național. Mai mult, ei spun că BPN ar fi depășit flagrant atribuțiile care îi revin.
Un alt reproș vizează termenele de organizare. Liberalii spun că procedurile care, potrivit regulilor interne, ar trebui să se desfășoare pe parcursul a câteva săptămâni au fost concentrate în doar patru zile.
Aceștia mai reclamă faptul că s-a decis folosirea votului deschis, prin ridicarea mâinii, deși statutul prevede vot secret atunci când sunt luate decizii privind persoane.
În plus, susținătorii lui Veștea spun că organizarea Congresului a continuat în ciuda unei hotărâri judecătorești care suspendase două decizii ale Biroului Politic Național.
Scopul acestor măsuri ar fi îndepărtarea membrilor și aleșilor care au opinii diferite de cele ale conducerii partidului.
Dosarul va fi analizat de Tribunalul Ilfov pe 3 iulie.
Noua acțiune în instanță vine după ce, joi, cei 16 liberali au contestat alte două decizii ale conducerii PNL. Este vorba despre mandatul dat parlamentarilor partidului de a nu vota Guvernul Veștea și despre sancționarea celor care nu respectă această decizie.