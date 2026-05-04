Mesaj din PNL înainte de moțiunea de cenzură: „Nu va trăda nimeni. Mergem cu Bolojan înainte chiar si dacă pică guvernul”

Daniel Fenechiu a declarat că nimeni din Partidul Național Liberal nu va trăda și că partidul îl susține pe Ilie Bolojan, chiar dacă guvernul condus de el va fi demis. El a declarat că există o decizie luată în Biroul Politic Național și că în varianta unui guvern minoritar, liberalii îl vor susține în continuare pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

PNL, mesaj înainte de moțiunea de cenzură

Liberalul Daniel Fenechiu a declarat că liberalii îl vor susține în continuare pe Ilie Bolojan, chiar dacă guvernul va fi demis în cadrul moțiunii de cenzură care se va vota mâine, 5 mai.

El a spus că pot fi obținute cele 51 de voturi necesare pentru sprijin parlamentar, în cazul în care se ajunge la demiterea Guvernului.

Pe de altă parte, Petrișor Peiu a declarat că AUR nu va impune condiții altor partide cu privire la votul pe moțiunea de cenzură și că toți parlamentarii formațiunii vor fi prezenți la vot. Totodată nu va fi impus un anumit tip de vot, cum ar fi votul al vedere.

Moțiunea de cenzură numită „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului și urmează să fie votată pe 5 mai.

Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Ce scrie în moțiunea de cenzură

PSD-AUR au inițiat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Grupurile parlamentare ale PSD, AUR, PACE solicită în moțiunea de cenzură demiterea Guvernului și acuză premierul că nu face diferența între reformă și vânzare.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări.

O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se arată în textul moţiunii de cenzură.Ce este moțiunea de cenzurăMoțiunea de cenzură revine în prim-planul scenei politice din România, în contextul votului programat pentru 5 mai, care ar putea decide soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan.

