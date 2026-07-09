Radu Miruță, în pericol de a fi infectat cu bacteria periculoasă de la metrou, după inundații. O angajată Metrorex e în stare gravă 

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Este alertă la metrou, după inundațiile provocate de ploile recentă. O angajată Metrorex este internată în stare gravă după ce s-ar fi infectat cu o bacterie periculoasă din apa care a inundat săptămâna trecută metroul. Sindicaliștii spun că și ministrul Radu Măruță ar putea fi expus aceleași bacterii. Iată ce se petrece.

Situație gravă la Metrorex

O angajată a companiei se află în stare critică la Spitalul Matei Balș din București. Se pare că femeia s-ar fi infectat cu o bacterie din apa care a inundat săptămâna trecută rețeaua de metrou.

Angajații sunt extrem de îngrijorați pentru siguranța și sănătatea lor, iar reprezentanții sindicatului îi îndeamnă pe toți cei care au intrat în contact cu apa și au simptome respiratorii să meargă de urgență la medic.

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Liderul Unitatea-Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon, a anunțat că angajata a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au decis să o intubeze. Conform acestuia, investigațiile au identificat o bacterie care necesită tratament imediat.

„Toți cei care ați fost acolo și prezentați simptome de probleme de respirație, să mergeți la Spitalul Matei Balș pentru niște verificări. Din păcate, o colegă de-a noastră este în acest moment intubată și s-a găsit o anumită bacterie care trebuie neapărat tratată”, a declarat acesta într-un mesaj video adresat angajaților Metrorex.

Alertă de Legionella la Metrou

Pacienta ar putea fi infectată cu bacteria Legionella, după ce a fost diagnosticată cu o formă severă de pneumonie, conform ultimelor informații.

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Momentan nou este clar în ce condiții s-a produs infectarea, iar DSP urmează să stabilească dacă va face anchetă epidemiologică la Metrorex.

Legionella este o bacterie care se poate dezvolta în instalațiile de apă și poate provoca boala legionarilor, o infecție pulmonară gravă, cunoscută ca o formă severă de pneumonie. Rata mortalității în rândul persoanelor infectate este estimată la aproximativ 5-10%.

Expunerea la bacteria Legionella nu duce întotdeauna la îmbolnăvire. Riscul este mai ridicat în cazul persoanelor în vârstă, al fumătorilor și al celor care suferă de afecțiuni cronice sau au un sistem imunitar slăbit.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), simptomele apar, de regulă, între două și zece zile după infectare, însă în cazuri rare perioada de incubație poate ajunge până la trei săptămâni.

Primele manifestări includ, de obicei, febră, frisoane, dureri de cap și dureri musculare. Ulterior, pot apărea tusea seacă și dificultățile de respirație, care se pot agrava rapid și pot evolua spre o formă severă de pneumonie. Aproximativ o treime dintre pacienți prezintă și simptome digestive, precum diaree sau vărsături, iar aproape jumătate pot dezvolta confuzie sau delir.

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