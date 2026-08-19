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Cristian Tudor Popescu, reacție dură după ce CCR a decis că Dominic Fritz nu mai poate fi edilul Timișoarei

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Curtea Constituțională a decis pe 17 august că Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei, după ce a fost găsit în conflict de interese. Fritz anunță că va merge la CEDO pentru a-și apăra drepturile, în timp ce Cristian Tudor Popescu critică dur decizia CCR.

Cristian Tudor Popescu acuză CCR de abuz de putere

Curtea Constituțională a României (CCR) a ajuns recent în centrul unei controverse care ridică semne de întrebare despre respectarea principiilor statului de drept. Decizii precum anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau recenta hotărâre privind Legea integrității (ANI) au atras critici dure, inclusiv din partea jurnalistului Cristian Tudor Popescu (CTP).

Gazetarul a afirmat că CCR a început să acționeze ca o autoritate „deasupra legilor” încă din momentul anulării rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când Călin Georgescu ieșise câștigător.

Într-un editorial publicat, ziaristul a subliniat că decizia CCR a fost motivată de interese politice, în special pentru a-l favoriza pe Marcel Ciolacu, liderul PSD.

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„O durea tot în 3 litere pe CCR de salvarea statului de drept, de salvarea României de pe buza prăpastiei, când a blocat pârtia deschisă profetului Georgescu către Cotroceni. Problema era că nu intra Ciolacu în turul 2, în ciuda mitei masive pentru națiune pe care a dat-o din bugetul de stat. Din acel moment, CCR s-a considerat deasupra Constituției, deasupra legilor, chiar și ale bunului simț, devenind o adevărată regină a României”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Mai mult, el a acuzat Curtea Constituțională de încălcarea principiului fundamentului de nonretroactivitate a legilor, prin decizia privind legea anti-Fritz, susținută de PSD. Acest principiu, spune CTP, este esențial pentru a limita folosirea justiției în scopuri politice sau personale.

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„Așa că încălcarea unui principiu fundamental al Justiției, nonretroactivitatea legilor, prin decizia privind legea anti Fritz împinsă de PSD, e cât se poate de firească (nonretroactivitatea a fost introdusă de gânditorii Dreptului pentru a se respecta principiul juridic roman „Non bis in idem” și pentru a limita posibilitățile folosirii Justiției ca măciucă politică și/sau personală)”, a continuat gazetarul.

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Soarta lui Dominic Fritz, în mâinile președintelui Nicușor Dan

Un alt episod controversat este legat de decizia CCR din 17 august 2026, care ar putea duce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei de către Dominic Fritz. Legea ANI, recent adoptată de Parlament, prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile pentru aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese, chiar dacă decizia judecătorească este anterioară promulgării legii.

În cazul lui Fritz, care a pierdut definitiv un proces cu ANI în luna iunie, viitorul politic este acum în mâinile președintelui Nicușor Dan.

„Interesant dacă președintele Dan va promulga sau nu legea anti Fritz, căci nu prea are cum s-o scalde, după obicei”, a comentat CTP.

Președintele are două opțiuni: să promulge legea sau să o retrimită Parlamentului pentru modificări.

În replică, Dominic Fritz a anunțat că va apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și apăra mandatul obținut în alegerile din 2020. Primarul Timișoarei a devenit de asemenea președintele USR în iunie 2025 și a fost în centrul mai multor controverse politice.

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Cristian Tudor Popescu, despre întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Un alt subiect care a stârnit reacții a fost întâlnirea neanunțată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care a avut loc pe 14 august în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Evenimentul, care a avut loc cu doar câteva zile înainte de decizia CCR privind Legea integrității, a fost considerat de Cristian Tudor Popescu drept „nepotrivit” și „fără explicații plauzibile”.

„Cât privește întâlnirea la separeu, taman în aceste zile, dintre președinta CCR Tănăsescu și premierul interimar Bolojan, nu-mi pot da seama a cui prostie e mai mare, și a cui explicație, mai stupidă. Concluzia sussemnatului: calea de consecință, firească și asta, a stării politice, juridice, economice actuale a statului român ar trebui să fie excluderea de facto a României din UE, ba chiar și din Consiliul Europei, în care am fost acceptați în octombrie 1993”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Sursă foto: Facebook

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