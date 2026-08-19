Un bărbat din Galați și-a lovit intenționat soția cu mașina. Ce s-a întâmplat după. Martor: „Ar merita pedepsit maxim”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un bărbat de 42 de ani din Galați și-a lovit soția în vârstă de 37 de ani intenționat cu mașina, după o ceartă. Cei doi soți se află în plin proces de divorț.

Un bărbat din Galați și-a lovit soția cu mașina. Ce s-a întâmplat după

Diana, o femeie de 37 de ani din Galați, a fost lovită cu mașina de soțul ei, Cristian, în vârstă de 42 de ani, cu care se află în plin proces de divorț.

Potrivit Observator News, perechea se certa în mașină când femeia a coborât. Bărbatul, care era băut, ar fi urmărit-o, apoi a lovit-o intenționat când aceasta traversa o trecere de pietoni. Deși impactul a fost puternic, femeia a supraviețuit. Cristian nu s-a oprit însă. „A intrat într-o mașină parcată pe trotuar, a întors și a venit iar spre trecerea de pietoni cu intenția să o calce din nou”, a povestit un martor, citat de Observator News.

Martor: „Ar merita pedepsit maxim”

Intervenția trecătorilor a fost salvatoare pentru femeie. O altă mașină oprită în dreptul trecerii de pietoni a blocat temporar accesul bărbatului, iar martorii l-au imobilizat până la sosirea poliției. Ulterior, s-a descoperit că acesta consumase alcool, având o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, după cum a declarat Felicia Tudoran, reprezentant al IPJ Galați. Testele pentru substanțe interzise au fost negative.

Citește și: O angajată de la Auchan a fost concediată după 19 ani de muncă. Decizia a venit după un gest șocant al femeii

„Un zgomot puternic, cum s-au bușit două mașini. Ce am auzit din casă, că a dat peste soție și a intrat într-o altă mașină”, a spus un martor. „E îngrozitor, mi se pare că nu mai are discernământ. Ar merita pedepsit maxim”, a adăugat un alt trecător, șocat de incident.

Cum se simte victima

Între timp, Diana, în vârstă de 37 de ani, a fost transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri. „Pacienta prezenta multiple contuzii, era conștientă, echilibrată. A fost evaluată, nu au fost identificate leziuni care să-i pună viața în pericol”, a declarat Liliana Dragomir, medic șef UPU SMURD Galați.

Cei doi soți au împreună două fetițe minore. Acum, Cristian se află în arest, fiind cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor. Bărbatul nu mai are voie să se apropie de soția lui.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News