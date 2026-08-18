O angajată de la Auchan a fost concediată după 19 ani de muncă. Decizia a venit după un gest șocant al femeii

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O casieră a unui magazin Auchan din Zaragoza, Spania, a fost concediată disciplinar după 19 ani de activitate, pentru că și-a însușit 195 de euro din portofelul uitat de un client la casa de marcat. Femeia a scos banii din portofel și apoi a încercat să lase impresia că tocmai îl găsise, însă camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă. Tribunalul Superior de Justiție din Aragon a confirmat că măsura concedierii a fost justificată, iar angajata a rămas fără drept la indemnizație.

Femeie concediată după 19 ani după un gest

O angajată Auchan a scos 195 de euro din portofelul uitat de un client la casa de marcat, după ce acesta își făcuse cumpărăturile, motiv pentru care a fost concediată disciplinar. Mai mult, secția pentru litigii de muncă a instanței i-a aplicat angajatei o amendă de 600 de euro pentru comportamentul său și rea-credință.

Potrivit sentinței, angajata lucra pentru Auchan din 2005. Într-o zi, în timp ce se afla la casa de marcat și încasa produsele, un client și-a uitat portofelul lângă POS-ul de la casa respectivă, după ce își plătise cumpărăturile. În portofel se aflau 195 de euro în bancnote.

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Un minut mai târziu, angajata a observat portofelul, l-a luat și l-a introdus în sertarul casei de marcat, acolo unde se păstrează banii cash. Apoi a început să numere banii din casă, iar după ce a terminat, a deschis din nou sertarul și a scos portofelul. Femeia s-a aplecat timp de aproximativ 20 de secunde.

Ulterior, angajata s-a ridicat, s-a uitat în jur pentru a verifica dacă o vede cineva și a pus portofelul înapoi lângă POS, prefăcându-se că tocmai îl găsise. Apoi a chemat-o pe adjuncta magazinului.

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Când aceasta a ajuns la casa de marcat, angajata i-a spus că a găsit portofelul și i l-a predat. Adjuncta a constatat atunci că portofelul conținea doar documente. După ce l-au contactat pe client și i-au restituit portofelul, la mai puțin de jumătate de oră după ce acesta părăsise magazinul, bărbatul le-a spus că din portofel îi lipseau cei 195 de euro.

Clientul a depus plângere

După ce și-a recuperat portofelul fără bani, clientul s-a prezentat la secția de poliție pentru a depune o plângere. Cinci zile mai târziu, polițiștii au solicitat companiei înregistrările camerelor de supraveghere din ziua și intervalul orar în care avuseseră loc faptele.

Atunci, în timp ce se afla la casa de marcat, angajata s-a aplecat și, după ce s-a ridicat, i-a spus uneia dintre colege că găsise cei 195 de euro. De asemenea, a anunțat prin stația de amplificare că găsise banii și a chemat-o pe adjuncta magazinului, căreia i-a spus că îi găsise „sub casa de marcat”, în locul unde sunt depozitate pungile pentru clienți.

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Ulterior, compania a verificat imaginile camerelor de supraveghere și a constatat ce se întâmplase în realitate. Angajata a recunoscut că a luat banii și și-a cerut scuze.

În urma incidentului, Auchan a deschis o procedură disciplinară împotriva angajatei, care s-a încheiat cu concedierea disciplinară a acesteia.

Femeia a contestat concedierea în instanță, însă atât judecătorul de la Secția pentru litigii de muncă nr. 7 a Tribunalului de Instanță din Zaragoza, cât și Tribunalul Superior de Justiție din Aragon au validat decizia companiei de a înceta raportul de muncă din motive disciplinare.

În plus, angajata a fost obligată să plătească o amendă de 600 de euro pentru comportament temerar și rea-credință.

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