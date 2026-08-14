Demisie la România Tv. Un jurnalist pleacă după 5 ani alături de postul tv: „Am mare nevoie de o pauză reală”

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Alexandru Constantin a anunțat că se desparte de România Tv, după cinci ani petrecuți în cadrul postului de televiziune. Jurnalistul a vorbit pe larg într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare despre motivele care au dus la această decizie.

Jurnalist de la România Tv, demisie după 5 ani

Prezentatorul Tv a ținut să le mulțumească atât colegilor, cât și telespectatorilor care au fost alături de el în toți acești cinci ani.

Alexandru Constantin a dezvăluit că a fost pentru ultima dată în platoul România Tv și a vorbit despre cei cinci ani petrecuți în cadrul postului, despre care spune că l-au ajutat mult să se dezvolte din punct de vedere profesional.

El a mulțumit colegilor din redacție, producătorilor și operatorilor alături de care a lucrat.

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Alexandru Constantin a ținut să mulțumească și telespectatorilor care l-au urmărit ani de zile la rând și le-a transmis acestora că poate fi văzut în continuare în cadrul podcastului „Super Oameni”.

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată. 😉

Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist. 🤍

Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă OAMENI. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise.

Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin!

Până la noi vești, podcastul Super Oameni își continuă ritmul, cu episoade noi în fiecare săptămână. 🎙️

Între timp, am înțeles și că am mare nevoie de o pauză reală. Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine… direcția croazieră! 🚢

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☀️ Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată! #noutati”, a scris prezentatorul TV.

Cariera lui Alexandru Constantin

Jurnalistul a ajuns la România Tv în 2021, iar înainte a lucrat timp de 13 ani la Prima Tv, unde a fost reporter, prezentator, editor și producător, de-a lungul anilor.

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În 2021, el a decis să treacă de la zona mondenă la televiziunea de știri și explica faptul că este o schimbare pe care dorește să o facă de ceva timp. Ulterior, el a devenit una dintre prezențele frecvente în matinalul România Tv.

Acum, jurnalistul anunță încheierea acestei etape din viața lui, motivând că are nevoie de o pauză. El a anunțat că va pleca într-o croazieră și că poate fi urmărit în continuare la podcastul său „Super oameni”, fără să spună care va fi pasul următor în cariera lui.

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