Cunoscutul jurnalist Sebastian Zachmann a decis să plece de la Prima Tv și a renunțat la funcția de redactor-șef al ziarului Cotidianul, pe care o deținea din septembrie 2025. Jurnalistul a renunțat la emisiunea „Insider Politic”, difuzat de Prima Tv.

Sebastian Zachmann a demisionat de la Prima Tv, unde realiza emisiunea politică „Insider Politic”. El a renunțat și la funcția de redactor-șef al ziarului Cotidianul, pe care o deținea din septembrie 2025.

Mai mult, el a decis să renunțe la colaborarea de șase ani cu postul de televiziune Prima Tv.

Sebastian Zachmann este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa politică. Decizia lui a fost făcută publică în ziua în care a anunțat interviul de la Europa FM cu președintele României, Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Zi mare la Europa FM. La 18.15 vine preşedintele Nicuşor Dan. Zi mare şi pentru mine. Vin câteva schimbări. Stay tuned”, a spus jurnalistul în prima parte a zilei:

„Pentru că am o responsabilitatea morală faţă de jurnaliştii de la Cotidianul, voi încerca să găsim o variantă prin care să lucrăm împreună în continuare, chiar dacă în altă redacţie”.

Zachmann abia realizase un interviu cu premierul Ilie Bolojan și se afla într-un punct foarte bun al carierei sale în presă.

Proprietarul site-ului Cotidianul a precizat pentru Hotnews că decizia privind plecarea lui Zachmann a fost luată de comun acord.

„Se referă la jurnaliștii pe care i-a adus la Cotidianul”, a dezvăluit Orlando Nicoară despre declarația jurnalistului privind varianta în care să lucreze împreună în altă redacție.

Experiență de 15 ani în presă

Sebastian Zachmann a intrat în presă în urmă cu 15 ani. El a absolvit facultatea de filosofie și din 2011 a lucrat la Adevărul, apoi a condus secția politică a publicației. În 2020, a demisionat de la Adevărul și a trecut la Prima Tv.

El a preluat conducerea site-ului cotidianul.ro în septembrie 2025, când publicația a fost cumpărată de grupul Clever EAD, care deține platformele PrimaNews.ro și Profit.ro.

