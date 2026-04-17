Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Cunoscutul jurnalist Sebastian Zachmann a decis să plece de la Prima Tv și a renunțat la funcția de redactor-șef al ziarului Cotidianul, pe care o deținea din septembrie 2025. Jurnalistul a renunțat la emisiunea „Insider Politic”, difuzat de Prima Tv.
Mai mult, el a decis să renunțe la colaborarea de șase ani cu postul de televiziune Prima Tv.
Sebastian Zachmann este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa politică. Decizia lui a fost făcută publică în ziua în care a anunțat interviul de la Europa FM cu președintele României, Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale.
Proprietarul site-ului Cotidianul a precizat pentru Hotnews că decizia privind plecarea lui Zachmann a fost luată de comun acord.
„Se referă la jurnaliștii pe care i-a adus la Cotidianul”, a dezvăluit Orlando Nicoară despre declarația jurnalistului privind varianta în care să lucreze împreună în altă redacție.
Experiență de 15 ani în presă
Sebastian Zachmann a intrat în presă în urmă cu 15 ani. El a absolvit facultatea de filosofie și din 2011 a lucrat la Adevărul, apoi a condus secția politică a publicației. În 2020, a demisionat de la Adevărul și a trecut la Prima Tv.