Lumea mass-media și comunitatea locală din Arad traversează momente de profundă tristețe. Publicistul Ioan Iercan, una dintre vocile de referință și un veritabil senior al presei din regiune, a încetat din viață luni, 18 mai 2026, la vârsta de 80 de ani.

Jurnalistul s-a stins după o perioadă dificilă, marcată de probleme prelungite de sănătate, lăsând în urmă o carieră de peste două decenii în care a slujit cu demnitate și profesionalism cuvântul scris.

De la catedra universitară la febra redacțiilor post-decembriste

Născut în anul 1946 în localitatea Răpsig, județul Arad, Ioan Iercan a avut o pregătire academică solidă, fiind absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității din Timișoara. Înainte de a deveni jurnalist, el a activat ca profesor în cadrul aceleiași universități, unde a predat limba română studenților străini și a contribuit la formarea multor generații de tineri.

Marea cotitură în cariera sa a avut loc în anul 1990, imediat după schimbările politice majore din România. Ioan Iercan a ales atunci drumul presei, debutând la publicația „Adevărul de Arad”. Spiritul său analitic, stilul direct și capacitatea de a radiografia realitatea l-au propulsat rapid în funcția de redactor și, ulterior, în cea de șef al Secției Politice.

O semnătură de prestigiu în paginile celor mai importante publicații locale

Activitatea publicistică a lui Ioan Iercan s-a transformat rapid într-un reper pentru presa regională. Între anii 1990 și 2007, semnătura sa a fost strâns legată de editoriale de impact, comentarii tăioase și analize de profunzime în paginile unor ziare de renume precum „Observator Arădean” și „Glasul Aradului”. Dorind să fie cât mai aproape de public, jurnalistul a trecut dincolo de textul tipărit și a colaborat cu succes și în televiziune, fiind o prezență constantă la postul local Info TV. Chiar și după pensionare, el a refuzat să pună condeiul jos, continuând să își exprime opiniile despre viața publică și politică.

„Un intelectual remarcabil, cu un umor fin și stil tranșant”

Vestea dispariției sale a stârnit un val rapid de reacții și mesaje de regret din partea colegilor de breaslă, a prietenilor și a personalităților din spațiul public. Modul său argumentat și echilibrat de a pune problema, dublat de o cultură vastă, i-a adus respectul tuturor celor care l-au cunoscut, indiferent de convingerile lor politice.

Printre cei care au ținut să transmită un mesaj public de condoleanțe s-a numărat și europarlamentarul Gheorghe Falcă, un fin observator al scenei politice arădene din ultimele decenii. Evidențiind personalitatea complexă a regretatului publicist, Falcă a declarat că Ioan Iercan a fost „un intelectual remarcabil, apreciat pentru opiniile sale ferme, valorile creștine și conservatoare pe care le-a promovat, dar și pentru umorul său fin și stilul tranșant de a aborda subiectele importante ale societății”.

Prin plecarea lui Ioan Iercan, presa din Arad pierde nu doar un cronicar atent al tranziției românești, ci și un mentor discret pentru generațiile mai tinere de jurnaliști care au avut ce învăța din eleganța textelor sale.

Foto – Facebook

