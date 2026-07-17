Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Presa din România pierde una dintre cele mai puternice și influente voci ale perioadei postdecembriste. Jurnalistul, scriitorul și mentorul Nicolae Cristache a încetat din viață miercuri, la vârsta de 86 de ani. Membru respectat al Uniunii Scriitorilor, el a fost omul care, prin rigoare și pasiune, a format zeci de condeie ce domină astăzi peisajul media românesc.

O carieră legendară în fruntea marilor redacții

Născut la 5 noiembrie 1939, la Brăila, Nicolae Cristache a avut o traiectorie profesională fascinantă. Deși a absolvit Academia de Studii Economice din București, destinul său a fost scris cu cerneală, dedicându-se trup și suflet jurnalismului și literaturii.

După prăbușirea regimului comunist în 1989, Cristache a devenit un pilon al presei libere, preluând frâiele unora dintre cele mai importante și curajoase publicații ale vremii. A marcat istoria mass-media din postura de redactor-șef la Curierul Românesc și Expres, și a condus ca director publicații de referință precum Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. Editorialele sale, tăioase și pline de profunzime, au analizat cu o precizie chirurgicală tranziția complicată a societății românești.

Citeşte şi: Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru sechestrarea jurnaliștilor de la Rai Uno. Fostul soț, vizat în același dosar

Citeşte şi: Alertă alimentară de salmonella în România. Peste 500 de kilograme de carne de pui infestată și pești cu paraziți, retrase de la vânzare

Pe lângă activitatea de gazetar, Nicolae Cristache lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, opera sa literară incluzând romane de succes, piese de teatru, eseuri și valoroase volume de publicistică.

Retragerea la Cornu și fidelitatea față de scris

În ultimii ani, dezamăgit de degradarea calitativă a presei contemporane în care mărturisea că nu se mai regăsește, jurnalistul a ales să se izoleze de zgomotul vieții publice. S-a retras în liniștea localității Cornu din județul Prahova.

Chiar și departe de agitația redacțiilor din Capitală, Nicolae Cristache nu a abandonat niciodată marea sa pasiune. Sub atenta îngrijire a soției sale, jurnalista Talida Covaci, el a continuat să scrie și să se documenteze în fiecare zi, păstrându-și neatinsă disciplina de lucru până în ultimele clipe, în ciuda problemelor de sănătate care s-au agravat treptat.

Anunțul despărțirii și ultimele dorințe

Vestea dureroasă a trecerii sale în neființă a fost confirmată de partenera sa de viață, Talida Covaci, care a oferit și detalii despre ultimele dorințe ale regretatului scriitor. Conform acesteia, trupul neînsuflețit al lui Nicolae Cristache va fi incinerat, respectând astfel discreția care i-a caracterizat ultimii ani din viață.

Presa românească își ia rămas-bun de la un adevărat dascăl al breslei, un jurnalist de o probitate morală rară și un scriitor a cărui operă va continua să vorbească generațiilor viitoare despre curaj, adevăr și puterea cuvântului scris.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News