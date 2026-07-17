Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Presa din România pierde una dintre cele mai puternice și influente voci ale perioadei postdecembriste. Jurnalistul, scriitorul și mentorul Nicolae Cristache a încetat din viață miercuri, la vârsta de 86 de ani. Membru respectat al Uniunii Scriitorilor, el a fost omul care, prin rigoare și pasiune, a format zeci de condeie ce domină astăzi peisajul media românesc.
Născut la 5 noiembrie 1939, la Brăila, Nicolae Cristache a avut o traiectorie profesională fascinantă. Deși a absolvit Academia de Studii Economice din București, destinul său a fost scris cu cerneală, dedicându-se trup și suflet jurnalismului și literaturii.
După prăbușirea regimului comunist în 1989, Cristache a devenit un pilon al presei libere, preluând frâiele unora dintre cele mai importante și curajoase publicații ale vremii. A marcat istoria mass-media din postura de redactor-șef la Curierul Românesc și Expres, și a condus ca director publicații de referință precum Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. Editorialele sale, tăioase și pline de profunzime, au analizat cu o precizie chirurgicală tranziția complicată a societății românești.
Pe lângă activitatea de gazetar, Nicolae Cristache lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, opera sa literară incluzând romane de succes, piese de teatru, eseuri și valoroase volume de publicistică.
În ultimii ani, dezamăgit de degradarea calitativă a presei contemporane în care mărturisea că nu se mai regăsește, jurnalistul a ales să se izoleze de zgomotul vieții publice. S-a retras în liniștea localității Cornu din județul Prahova.
Chiar și departe de agitația redacțiilor din Capitală, Nicolae Cristache nu a abandonat niciodată marea sa pasiune. Sub atenta îngrijire a soției sale, jurnalista Talida Covaci, el a continuat să scrie și să se documenteze în fiecare zi, păstrându-și neatinsă disciplina de lucru până în ultimele clipe, în ciuda problemelor de sănătate care s-au agravat treptat.
Anunțul despărțirii și ultimele dorințe
Vestea dureroasă a trecerii sale în neființă a fost confirmată de partenera sa de viață, Talida Covaci, care a oferit și detalii despre ultimele dorințe ale regretatului scriitor. Conform acesteia, trupul neînsuflețit al lui Nicolae Cristache va fi incinerat, respectând astfel discreția care i-a caracterizat ultimii ani din viață.
Presa românească își ia rămas-bun de la un adevărat dascăl al breslei, un jurnalist de o probitate morală rară și un scriitor a cărui operă va continua să vorbească generațiilor viitoare despre curaj, adevăr și puterea cuvântului scris.