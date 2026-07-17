Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru sechestrarea jurnaliștilor de la Rai Uno. Fostul soț, vizat în același dosar

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Diana Șoșoacă, președinta formațiunii SOS România, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar penal de răsunet, deschis în urmă cu mai mulți ani. Procurorii o acuză pe aceasta de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, fapte comise în perioada în care deținea calitatea de senator.

În același dosar a fost trimis în judecată și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, acuzat la rândul său de lipsire de libertate și violențe. Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece această cauză.

Scandalul din cabinetul de avocatură

Întreaga anchetă a pornit de la un incident din luna decembrie a anului 2021. O echipă de filmare a postului public de televiziune din Italia, Rai Uno, s-a deplasat la cabinetul de avocat din București al Dianei Șoșoacă pentru a-i lua un interviu. Situația a degenerat rapid în momentul în care întrebările adresate de jurnaliști au nemulțumit-o pe senatoarea de la acea vreme. Conform procurorilor, nemulțumirea politicienei a dus la blocarea fizică a echipei de presă în incinta clădirii.

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În comunicatul oficial emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se arată că procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată strict de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de jurnaliști și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către aceștia. Anchetatorii menționează clar că cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane, respectiv trei persoane vătămate și un martor, care fuseseră invitate în incinta cabinetului.

Mărturia jurnalistei italiene și acuzațiile de violență

Reportera italiană Lucia Goracci, cea care coordona echipa de filmare, a descris momentele de tensiune din cabinetul de avocatură, explicând cum interviul s-a transformat rapid într-o capcană. Ea a povestit că, deși inițial a fost invitată să părăsească biroul, senatoarea s-a răzgândit brusc și a blocat singura cale de ieșire.

„O invit să rămânem la fapte, dar ea mă invită afară. Apoi… incredibil. Senatoarea Diana Șoșoacă sare de pe scaun, se așează în fața noastră și ne închide înăuntru. Apoi filmându-ne, cheamă poliția”, a relatat reporterița Lucia Goracci, conform detaliilor consemnate în dosar.

Pe lângă blocarea jurnaliștilor, în interiorul cabinetului s-au produs și acte de agresiune fizică. Fostul soț al europarlamentarei este acuzat că a trecut la atac direct împotriva reporterilor străini. Potrivit rechizitoriului, Silvestru Șoșoacă ar fi lovit-o pe jurnalistă cu pumnii în zona umărului și peste braț, ar fi mușcat-o de mână și i-ar fi smuls masca sanitară de pe față în mod agresiv.

Limitele imunității și reacția europarlamentarei

Trimiterea în judecată a fost posibilă doar după ce Parlamentul European a adoptat o decizie privind ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, la solicitarea autorităților judiciare din România. Procurorii au ținut să specifice în rechizitoriu că statutul de parlamentar nu oferă impunitate în fața legii penale pentru fapte de drept comun.

Conform precizărilor oferite de Parchetul General, imunitatea parlamentară este limitată strict la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, cu privire la care deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică. Reprezentanții instituției au completat că parlamentarii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu activitatea lor politică oficială.

În replică față de turnura pe care au luat-o evenimentele și după decizia de ridicare a imunității de la Bruxelles, Diana Șoșoacă a adoptat o poziție ofensivă. Aceasta a contestat hotărârea instituției europene și a anunțat public că va apela la instanțele internaționale, precizând că va da în judecată Parlamentul European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Alte probleme de natură penală

Dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni nu este singura problemă juridică majoră pentru președinta SOS România. Pe lângă aceste patru infracțiuni de lipsire de libertate, Diana Șoșoacă mai este vizată și în alte dosare penale aflate în diverse stadii de soluționare.

Printre acuzațiile aduse de procurori în alte cauze se numără infracțiunea de ultraj, dar și fapte extrem de grave legate de discursul public, potrivit Antnea 3 CNN. Ea este cercetată pentru promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, promovarea unor doctrine fasciste, legionare sau antisemite, precum și pentru negarea și minimalizarea în public a efectelor Holocaustului. Toate aceste dosare întregesc tabloul unor controverse juridice de amploare în care este implicată demnitara română.

Foto – Facebook

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