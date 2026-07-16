Andreea Bănică, apariție de senzație în costum de baie la 48 de ani: „În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri. Nu am avut niciodată corpul perfect”

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Andreea Bănică s-a afișat într-un costum de baie roșu din două piese, spre deliciul urmăritorilor săi. Vedeta a afișat o siluetă de invidiat la 48 de ani. Cântăreața este mândră de felul în care arată și spune că nu este vorba despre genetică, ci despre mult efort, echilibru alimentar și orele petrecute în sala de sport.

Andreea Bănică, într-o formă de zile mari

Artista a apărut într-un costum de baie din două piese și a recunoscut că depune mult efort pentru a arăta atât de bine. Mai mult, ea spune că niciodată nu a încercat să își ascundă vârsta sau să pară mai tânără, ci s-a preocupat mereu de aspectul ei fizic, încercând să fie cât mai sănătoasă.

„48 de ani. Și nu m-am trezit așa într-o dimineață. În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri: zile în care am mers la sală fără chef, mese la care am spus NU tentațiilor, analize și grija pentru sănătate, disciplină atunci când motivația lipsea. Nu încerc să fiu mai tânără! Încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea, la vârsta pe care o am.

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Cred că fiecare femeie merită asta. Nu am avut niciodată corpul perfect. Am avut însă ambiția să nu renunț la el, pentru că fiecare kilogram dat jos, fiecare antrenament, fiecare alegere sănătoasă înseamnă respect față de mine”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

„Nu mă lupt cu timpul”

Vedeta spune că a acordat mereu atenție felului în care arată, spunând că este un lucru foarte important pentru orice persoană. Totuși, cântăreața spune că nu încearcă să păcălească vârsta.

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„Nu mă lupt cu timpul! Mă lupt doar cu nepăsarea. În ziua în care încetezi să ai grijă de tine, începi să te pierzi pe tine. Eu cred că aceasta e adevărata frumusețe. Nu încerc să păcălesc vârsta. Încerc doar să îmi respect corpul, să îl îngrijesc, să-l mențin sănătos și să îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine, în fiecare zi”, a adăugat vedeta.

Ea a vorbit în trecut despre dieta strictă pe care o ține și spune că este vorba doar despre un deficit caloric extrem.

„Eu nu prea mănânc. Nu e bine, să nu faceți asta. Dar nu mai am variante. Eu nu pot sta dimineața să gătesc și pentru mine. Gătesc pentru ceilalți, dar nu mai am timp și de mine. Nu pot mânca din porția celorlalți pentru că ajung obeză. La mine în casă nu se mănâncă ca la carte. Se mănâncă sarmale, se mănâncă ardei umpluți, cartofi prăjiți cu ou. Paste, zilnic, șnițel cu piure cu cartofi prăjiți”, a declarat interpreta.

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