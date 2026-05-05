Andreea Bănică, reacție după ce românii s-au plâns de prețurile de pe litoral: „Mai du-te în Bulgaria”. Artista și soțul ei au un hotel în Eforie

Andreea Bănică și Lucian Mitrea dețin un hotel în Eforie Nord. Cântăreața le-a răspuns românilor care s-au plâns că prețurile de pe litoralul românesc s-au scumpit enorm și puțini își mai permit să meargă la mare.
Weekendul cu minivacanța de 1 mai i-a scos pe români din case și i-a adus pentru prima oară în an pe litoralul românesc, cu toate că vremea nu a fost prea plăcută. Multe unități de cazare s-au ocupat aproape în întregime, iar oamenii au petrecut pe plajă până dimineața.
Andreea Bănică a făcut o postare unde a vorbit despre prețurile de pe litoral, mai ales pentru că turiștii s-au plâns de prețurile care au crescut.
Artista a spus că la mare există prețuri pentru toate buzunarele și că litoralul românesc s-a schimbat foarte mult în ultima vreme.
Dacă vrei ieftin, te duci la mai ieftin, dacă vrei ceva mai scump, te duci unde e mai scump. Ceea ce vreau eu să evidențiez este că litoralul românesc s-a schimbat enorm: sunt foarte multe unități de cazare foarte frumoase, foarte multe locuri și restaurante unde poți să iei masa civilizat, iar mâncarea este extraordinar de bună”, a spus cântăreața.
Cât costă o noapte la hotelul deținut de Andreea Bănică
Artista și soțul ei au inaugurat hotelul în vara anului 2023.
Prețul unei camere se ridică și la 1.50 de lei în funcție de perioada sezonului.
„Prețul se poate ridica și la 1.500 de lei pe noapte, dar asta este în funcție de sezon”, spunea lucian Mitrea în urmă cu doi ani.