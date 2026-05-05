Andreea Bănică, reacție după ce românii s-au plâns de prețurile de pe litoral: „Mai du-te în Bulgaria”. Artista și soțul ei au un hotel în Eforie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea dețin un hotel în Eforie Nord. Cântăreața le-a răspuns românilor care s-au plâns că prețurile de pe litoralul românesc s-au scumpit enorm și puțini își mai permit să meargă la mare.

Andreea Bănică, mesaj pentru românii care se plâng de prețurile de pe litoral

Vedeta și soțul ei au hotărât să își construiască un hotel pe litoral, iar odată cu luna mai și-au primit și primii oaspeți.

Oamenii s-au plâns că prețurile sunt mari, iar artista a făcut o comparație cu prețurile din Bulgaria.

„În Bulgaria s-a scumpit totul, pentru că a trecut la euro. Și ce credeți? O bere s-a făcut chiar și cinci euro. Mai du-te-n Bulgaria, că litoralul nostru românesc …”, a scris artista pe InstaStory.

Cât despre prețurile pe litoralul românesc, vedeta spus că există variante pentru toate buzunarele.

Citește și: Andreea Bănică, dezamăgită după concertul lui Eros Ramazzotti: „Să îmi dea banii înapoi. Nu mai pot de nervi”

Weekendul cu minivacanța de 1 mai i-a scos pe români din case și i-a adus pentru prima oară în an pe litoralul românesc, cu toate că vremea nu a fost prea plăcută. Multe unități de cazare s-au ocupat aproape în întregime, iar oamenii au petrecut pe plajă până dimineața.

Andreea Bănică a făcut o postare unde a vorbit despre prețurile de pe litoral, mai ales pentru că turiștii s-au plâns de prețurile care au crescut.

Artista a spus că la mare există prețuri pentru toate buzunarele și că litoralul românesc s-a schimbat foarte mult în ultima vreme.

Citește și: Andreea Bănică i-a făcut o urare aparte Andreei Bălan, după cununia artistei cu Victor Cornea: „Ți-am urat prima dată”

„Veniți la Eforie, totul este foarte frumos. Eu n-am ce să spun, pe bune. Nu știu unde or vedea oamenii că este scump la noi, că se mănâncă ieftin, se mănâncă și scump.

Dacă vrei ieftin, te duci la mai ieftin, dacă vrei ceva mai scump, te duci unde e mai scump. Ceea ce vreau eu să evidențiez este că litoralul românesc s-a schimbat enorm: sunt foarte multe unități de cazare foarte frumoase, foarte multe locuri și restaurante unde poți să iei masa civilizat, iar mâncarea este extraordinar de bună”, a spus cântăreața.

Cât costă o noapte la hotelul deținut de Andreea Bănică

Artista și soțul ei au inaugurat hotelul în vara anului 2023.

Prețul unei camere se ridică și la 1.50 de lei în funcție de perioada sezonului.

„Prețul se poate ridica și la 1.500 de lei pe noapte, dar asta este în funcție de sezon”, spunea lucian Mitrea în urmă cu doi ani.

Citește și: Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”

De exemplu, în 2026, două nopți de cazare în luna iulie ajung la 2.500 de lei. Prețurile cresc în funcție de tipul apartamentului sau camerei alese și pot ajunge până la 5.000 de lei pentru 2 nopți.

Urmărește-ne pe Google News