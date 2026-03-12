Liviu Vârciu își spune partea de adevăr, după ce soțul Andreei Bănică a dezvăluit că l-a prins în pat cu cântăreața: „De acolo a izbucnit totul”. Declarații savuroase

După ce Lucian Mirea a făcut dezvăluiri despre cum și-a găsit actuala soție în pat cu Liviu Vârciu, pe vremea când era student, cântărețul are și el partea lui de poveste, pe care a ținut să o împărtășească acum. Artistul a venit cu replica pentru impresarul și soțul Andreei Bănică. Iată cum au stat lucrurile, de fapt.

Liviu Vârciu, adevărul despre situația cu Andreea Bănică

În cadrul unui podcast, Andreea Bănică și-a sunat soțul, iar acesta a făcut dezvăluiri savuroase despre cum, la un moment dat, și-a prins soția în pat cu Liviu Vârciu.

Cei doi erau prieteni foarte buni cu artistul, care se mutase la București și nu avea unde să stea, așa că impresarul i-a oferit un loc de dormit, chiar pe podeaua garsonierei în care locuia el și în care îl vizita iubita lui de atunci, actuala soție.

Când Mitrea pleca la facultate și Andreea Bănică rămânea în pat, Liviu Vârciu profita de ocazie și se așeza lângă artistă, în pat, motiv pentru care au fost și prinși, la un moment dat.

Acum, Liviu Vârciu „lămurește” situația și spune că gestul venea doar din dorința de a face economie.

„Să-ti pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andreea între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate.

Da, noi am copilărit cumva împreună. Nu știu dacă am povestit în podcast că a fost my driver. Eu am vrut să-l ajut pentru că l-am văzut așa amărât. Nu avea cine știe ce și aspira foarte mult la Andreea Bănică, care nu prea era de nasul lui, pentru că era un pic mai urățel.

Era urățel, nu înțelegi? Nu era chiar chipeș. Și l-am ajutat și i-am pus numărul pe casetă, numărul de telefon ca să-l impresarieze, să fie manager. Și de acolo a izbucnit totul și a fost foarte, foarte apreciat”, a declarat Liviu Vârciu pentru Spynews.ro.

Liviu Vârciu, în pat cu Andreea Bănică

Cântărețul a continuat și a explicat, în stilul caracteristic plin de umor, că se urca în pat lângă Andreea Bănică pentru a nu da drumul la căldura, fiind vremuri grele.

„Noi am stat toți într-o garsonieră, adică foarte mulți în garsoniera aia, pentru că nu aveam bani. Când am venit la București, îi mulțumesc pentru că m-a ținut în garsonieră, nu mi-a luat bani, ceea ce nu prea e din caracterul lui, că el ia bani la orice.

Atunci nu mi-a luat și, din respect față de el, Andreei îi era frig și eu mai suiam în pat și mă mai încălzeam un pic ca să nu dăm drumul la căldură, pentru că eram săraci. Făceam economie, cum s-ar spune. Îi întorceam favoruri pentru că am lăsat să dorm în garsonieră”, a mai spus Liviu Vârciu.

