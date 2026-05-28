Fiul Andei Călin și a lui Liviu Vârciu a absolvit grădinița. Ce mesaj a transmis vedeta pentru micuțul Matei

Fiul Andei Călin și a lui Liviu Vârciu a absolvit grădinița. Micuțul Matei se face mare, iar mama lui i-a transmis un mesaj emoționant.

Anda Călin, mesaj emoționant pentru fiul ei

Anda Călin și Liviu Vârciu sunt împreună de ani buni. Cei doi au doi copii, o fetiță și un băiețel, care le completează viața și îi împlinesc. În urmă cu aproximativ o săptămână, fiul celor doi a împlinit șase ani, iar pe 27 mai a absolvit și grădinița.

Anda Călin este extrem de mândră de fiul ei, Matei. Ea a publicat o fotografie cu festivitatea de absolvire a grădiniței și a transmis un mesaj emoționant despre cât de repede trece timpul și cât de mare a crescut fiul ei.

„Azi am realizat, încă o dată, cât de repede trece timpul…”, a transmis Anda Călin, pe Instagram.

Liviu Vârciu, un tătic împlinit

Liviu Vârciu are doi copii cu Anda Călin și o fată, pe Carmina, din relația anterioară. Artistul se înțelege de minune cu tânăra lui fiică și au o relație foarte apropiată.

În actuala relație, Vârciu a mărturisit că i-a propus soției să adopte un copil, însă aceasta nu este de acord cu ideea.

„Eu îmi doresc, ea nu mai vrea. I-am zis: ‘Dacă-l aduc acasă e ok?’ A zis că nici asta nu e ok. ‘Dacă-l înfiem e ok?’ Am luat în calcul să înfiez, doar că nu știm exact cum sunt cu legile și cu tot ce se întâmplă acum”, a explicat Liviu Vârciu.

Ce diferență de vârstă este între Liviu Vârciu și soția lui

Anda Călin și Liviu Vârciu s-au căsătorit în 2024, după o relație de ani de zile. Între cei doi este o diferență de vârstă de 9 ani.

Artistul are 44 de ani, în timp ce Anda Călin are 35 de ani. Cântărețul s-a îndrăgostit instant de actuala lui soție.

„Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost ‘ce faci nevastă în oraş?‘. Şi i-am spus că am venit să fiu cu ochii pe el. Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea” – a declarat în trecut Anda Călin.

