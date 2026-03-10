Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Soțul vedetei a făcut acum dezvăluiri șocante pentru fanii acesteia. Mitrea a povestit cum i-a prins pe soția lui și Liviu Vârciu dormind în același pat. Cum s-a ajuns la această situație? Iată răspunsul.

Andreea Bănică și Liviu Vârciu, prinși împreună în pat de soțul artistei

Invitată la podcastul lui Jorge, Andreea Bănică a fost sunată de soțul ei, care i-a cerut gazdei să o întrebe pe soția lui dacă s-au întâmplat și alte lucruri între ea și Liviu Vârciu, pe vremea când a prins-o cu el în pat.

Totul se întâmpla pe vremea când Lucian Mitrea locuia într-o garsonieră, în studenție, iar Andreea Bănică îl vizita destul de des în București, unde venea pentru proiecte muzicale.

Pe de altă parte, Liviu Vârciu își începuse și el cariera muzicală și avea nevoie de un loc unde să stea când ajungea în București, așa că apela la Lucian Mitrea.

Andreea Bănică a dezvăluit că soțul ei îi aranja lui Vârciu un pat improvizat pe jos, însă când Mitrea pleca la facultate, Liviu Vârciu profita și se urca în același pat cu cântăreața.

”Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam.

Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat”, a declarat Andreea Bănică, în podcastul lui Jorge.

Cum se înțelegeau Lucian Mitrea și Liviu Vârciu

Andreea Bănică a vorbit despre cum soțul ei se enerva când își găsea prietenul în pat cu iubita, așa că îi spunea acestuia să se întoarcă.

„Se certau ca la ușa cortului. Prieteni buni, îți dai seama. Am trecut prin foarte multe lucruri împreună. Același lucru se întâmpla (n.r. când s-au mutat într-un apartament), dar măcar aveam un dormitor separat, mai aveam o cameră. Nu mai avea cum să vină peste mine pentru că aveam dormitor cu cheie”, a declarat Andreea Bănică.

