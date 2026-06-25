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Fiica lui Liviu Vârciu a plecat în America. Ce job și-a găsit Carmina în SUA: „Niciodată să nu vă fie rușine să munciți”

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Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a plecat în Statele Unite ale Americii, unde s-a înscris într-un program dedicat tinerilor care vor să muncească pe o perioadă determinată. Tânăra este extrem de fericită  și a împărtășit cu comunitatea ei cum se simte. Iată ce job și-a găsit fiica lui Liviu Vârciu.

Carmina a plecat în SUA la muncă 

Fiica lui Liviu Vârciu a ales să își ia viața în propriile mâini și să plece în Statele Unite ale Americii pentru a își câștiga proprii bani și să se bucure de o nouă experiență.

Carmina Varciu 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Ea a fost de mai multe ori acuzată că ar sta pe banii tatălui său, iar după multe încercări de a combate comentariile răutăcioase, tânăra a decis să le ignore. Acum, ea le-a demonstrat oamenilor că nu se bazează pe sprijinul financiar de la tatăl său și își câștigă singură banii.

Ea s-a angajat la o ciocolaterie din America și le-a arătat urmăritorilor cum decurge o zi din viața ei în SUA.

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Tânăra le-a spus urmăritorilor că merge extrem de mult pe jos ca să ajungă la muncă, dar folosește și transportul în comun. Mai mult, ea a spus că viața este departe de a fi lipsită de griji, așa cum se vede pe Instagram.

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„Acum așteptăm autobuzul pentru că până acum am umblat ÎN FIECARE ZI 40 de minute acasă până la muncă și de la muncă până acasă pe jos. La 10 vine trolebuzul, care e foarte drăguț și e gratis”, a spus aceasta potrivit cancan.ro.

„Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați”

Carmina Vârciu a transmis un mesaj persoanelor care spun că este rușinos ceea ce face. Ea a pus că munca nu e niciodată un motiv de rușine și că oamenii care își câștigă existența prin eforturi proprii sunt de apreciat.

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„De ce să îmi fie rușine, că asta este o experiență. Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați! Indiferent de ce post aveți, oriunde lucrați. Atâta timp cât vă câștigați banii cinstit și sunteți muncitori, sunteți de o mie de ori mai câștigați ca oamenii care stau pe banii altora sau pe banii părinților, cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Sunt mulți cărora le dau mami și tati bani și stau și comentează despre altul”, a declarat fiica artistului.

Mai mulți internauți au felicitat-o pe Carmina pentru decizia de a munci și de a își câștiga singură banii.

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