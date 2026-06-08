Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă

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Andreea Bănică a trecut prin momente de panică după furtuna din cartierul Pantelimon, care a făcut ravagii. Vedeta a postat imagini cu strada pe care stă și ce s-a întâmplat în curtea ei, în doar câteva ore de ploaie. Iată ce le-a arătat vedeta urmăritorilor ei și cum s-au distrat copiii în urma întregului dezastru lăsat de ploaie.

Andreea Bănică, momente de panică după furtună

Furtunile de duminică au făcut probele în mai multe zone ale Bucureștiului, iar Andreea Bănică a avut de suferit. Artista a postat pe Instagram imagini din fața casei sale din Pantelimon, după ce strada și curtea au fost inundat complet, după furtună.

Ea a povestit că imaginile de pe stradă i-au fost trimise de către vecini și a spus că a rămas șocată când a văzut câtă apă s-a adunat în jurul casei sale.

„Doamne!!! Ia uitați ce a fost azi, acasă la mine în Pantelimon!!! Mi-au trimis vecinii…. Am un șoc nervos”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Cum s-au distrat copiii

Vedeta a postat câteva filmări în care se vede cum strada e plină de apă și a intrat inclusiv în curte. Doar adulții s-au panicat, pentru că cei mici au decis să se distreze. Noah, fiul Andreei Bănică, apare plimbându-se cu ATV-ul în apa de pe stradă.

„Doamne sfinte! Uitați-vă câtă apă, cât a putut să plouă??? Al meu nu are niciun stres. Pentru el este teren de joacă”, a scris Andreea Bănică.

Locuitorii zonei Pantelimon au avut de suferit duminică, 7 iunie 2026, unde ploaia a făcut ravagii. Mai multe localități din Ilfov au fost lovite de o vijelie puternică, grindină și descărcări electrice.

Canalizarea orașului nu a mai făcut față și pompierii au trebuit să intervină pentru a îndepărta apa care a refulat din canalizare.

„Cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele zile au fost excepționale. Astăzi s-au acumulat peste 50 l/mp, după ce, în urmă cu doar două zile, au căzut aproape 100 l/mp. Practic, în decurs de câteva zile a plouat cât pentru aproximativ două luni”, potrivit MeteoPlus.

„În fața unui asemenea volum de apă, infrastructura de canalizare a orașului și-a arătat limitele. Subdimensionată și insuficient adaptată la fenomenele meteorologice extreme tot mai frecvente, rețeaua nu a reușit să preia debitul de apă, iar numeroase străzi s-au transformat în adevărate râuri”, se arată într-o postare pe Facebook.

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