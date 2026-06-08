Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă

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Andreea Bănică a trecut prin momente de panică după furtuna din cartierul Pantelimon, care a făcut ravagii. Vedeta a postat imagini cu strada pe care stă și ce s-a întâmplat în curtea ei, în doar câteva ore de ploaie. Iată ce le-a arătat vedeta urmăritorilor ei și cum s-au distrat copiii în urma întregului dezastru lăsat de ploaie.
Furtunile de duminică au făcut probele în mai multe zone ale Bucureștiului, iar Andreea Bănică a avut de suferit. Artista a postat pe Instagram imagini din fața casei sale din Pantelimon, după ce strada și curtea au fost inundat complet, după furtună.
Vedeta a postat câteva filmări în care se vede cum strada e plină de apă și a intrat inclusiv în curte. Doar adulții s-au panicat, pentru că cei mici au decis să se distreze. Noah, fiul Andreei Bănică, apare plimbându-se cu ATV-ul în apa de pe stradă.
„Doamne sfinte! Uitați-vă câtă apă, cât a putut să plouă??? Al meu nu are niciun stres. Pentru el este teren de joacă”, a scris Andreea Bănică.
Locuitorii zonei Pantelimon au avut de suferit duminică, 7 iunie 2026, unde ploaia a făcut ravagii. Mai multe localități din Ilfov au fost lovite de o vijelie puternică, grindină și descărcări electrice.
Canalizarea orașului nu a mai făcut față și pompierii au trebuit să intervină pentru a îndepărta apa care a refulat din canalizare.
„Cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele zile au fost excepționale. Astăzi s-au acumulat peste 50 l/mp, după ce, în urmă cu doar două zile, au căzut aproape 100 l/mp. Practic, în decurs de câteva zile a plouat cât pentru aproximativ două luni”, potrivit MeteoPlus.
„În fața unui asemenea volum de apă, infrastructura de canalizare a orașului și-a arătat limitele. Subdimensionată și insuficient adaptată la fenomenele meteorologice extreme tot mai frecvente, rețeaua nu a reușit să preia debitul de apă, iar numeroase străzi s-au transformat în adevărate râuri”, se arată într-o postare pe Facebook.