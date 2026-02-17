Andreea Bănică, dezvăluiri din culise. De ce a refuzat să prezinte „Vorbește lumea” la PRO TV: „Banii erau foarte puțini pentru mine. Nu ne-am înțeles”

Andreea Bănică a dezvăluit că producătorii Vorbește Lumea i-au propus să prezinte emisiunea în locul Adelei Popescu, când aceasta era însărcinată. Cântăreața a decis să refuze oferta, iar motivul a fost legat de banii propuși. Iată de mărturisiri a făcut din culisele negocierilor cu trustul PRO TV.

Andreea Bănică a refuzat să fie prezentatoare la Vorbește Lumea

Puțini sunt cei care știu că Andreea Bănică a fost ofertată de PRO TV să prezinte celebra emisiune Vorbește Lumea, a cărei imagine a fost Adela Popescu. Totuși, actrița a lipsit de pe micile ecrane când a devenit mamă, motiv pentru care emisiunea a avut și alte prezentatoare precum Lili Sandu, Cosmina Păsărin, Lora, Theo Rose, Majda sau Emily Burghelea.

Citește și: Lora se retrage de la Vorbește Lumea. „A fost o perioadă frumoasă”

Acum, Andreea Bănică a dezvăluit că și ea a fost ofertată de postul de pe Pache Protopopescu pentru a prezenta Vorbește Lumea. Ea a explicat că producătorii i-au făcut de mai multe ori oferta, însă a fost nevoită să refuze, din cauza banilor, care erau prea puțini pentru ea.

Un alt motiv era faptul că emisiunea se difuza de luni până vineri, iar în weekend, cântăreața avea concerte, așa că ar fi însemnat să nu mai aibă nicio zi liberă.

„Am fost ofertată pentru emisiunea Vorbește lumea de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend”, a dezvăluit Andreea Bănică pentru Cancan.

„Nu aveam cum să îmi las concertele”

Cântăreața a explicată că nu a putut accepta oferta de la PRO TV, pentru că banii erau „puțini”. Totuși, ea nu a explicat dacă oferta a venit în timp ce Adela Popescu a lipsit pentru că era însărcinată sau după ce actrița s-a retras de pe micile ecrane.

Citește și: Condiţiile puse de Adela Popescu ca să se întoarcă în televiziune: „Să fie și după regulile mele”

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

Urmărește-ne pe Google News