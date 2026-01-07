Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL

Oase este un fost dansator și jucător de kendama devenit personalitate TV și online. Alături de logodnica lui, Maria Pitică, Oase este unul dintre concurenții din sezonul 3 Power Couple, difuzat la Antena 1 în zilele de luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Cine este Oase

Ionuț Dongo, cunoscut în spațiul public drept Oase, a fost dansator și unul dintre cei mai mari susținători ai fenomenului kendama în România. Concurentul de la Power Couple 2026 a participat la Campionatul Mondial din Japonia și a organizat o tabără de kendama în România.

Oase s-a remarcat prin participarea la Asia Express 2019 alături de CRBL, competiție pe care a și câștigat-o. Dansul și pasiunea pentru kendama au stat la baza prieteniei dintre Oase și CRBL. Mai mult decât atât, Oase ar fi fost și regizor pentru unul dintre clipurile lui CRBL, la piesa „Ușor ușor”, lansată alături de Adda și raku.

De ce s-a certat cu CRBL

După ce au câștigat marele premiu de la Asia Express 2019, CRBL și Oase au rupt orice legătură. Artistul l-a acuzat pe Oase că l-a trădat. Cei doi ar fi trebuit să fie co-prezentatori în următorul sezon de Asia Express, dar doar pentru Oase s-a materializat această ofertă.

„Am așteptat să încasăm marele premiu, 30.000 de euro, pe care trebuia să îi împărțim, jumătate-jumătate. Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani. Începând să vorbească cu Asia Express despre contract. Despre a pleca singur acolo și au început discuțiile. Au trecut atâția ani de când ne știm și nu ne-am certat. Eram prieteni cam de 15 ani, de foarte mult timp”, spunea CRBL la acel moment, potrivit Cancan.ro.

„Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să spun despre subiect!”

Până acum, Oase a refuzat să-și spună propria versiune privind conflictul cu CRBL. „Prefer de fel să nu răspund la întrebări legate despre acest subiect, care s-a consumat deja. Prefer să mă abțin, adică ce s-a văzut, eu, unul, să spun mereu același lucru. Niciodată nu mi-am spălat rufele în public și niciodată nu o să fac asta. Dacă am ceva de vorbit cu cineva și de rezolvat, ar fi frumos să rămână între noi. Atât pot să spun”, a zis el pentru Impact, în martie 2023.

Întrebat dacă există cale de împăcare, Oase a mai spus: „Nu cred că mai este vreun pas de întoarcere, eu nu trebuie să îmi cer scuze, probabil nici el nu o să facă asta niciodată, dar nu este vorba despre asta.

Eu cred că s-a dus într-o direcție și așa a rămas, exact cum se vede. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să spun despre subiect!”.

Povestea de dragoste cu Maria Pitică

Oase formează de șase ani un cuplu discret cu Maria Pitică, alături de care a participat la Power Couple 2026. Emisiunea s-a filmat în Malta anul trecut și se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30, la Antena 1.

Oase și Maria sunt logodiți și abia așteaptă ca oamenii să-i descopere în reality show-ul Power Couple. „Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a spus el.

