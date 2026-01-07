  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită „Regelui TikTok‑ului”

Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită „Regelui TikTok‑ului”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Incidentul petrecut la Spitalul Județean Constanța, unde o tânără cunoscută pe TikTok sub numele de Bee a fost externată cu forța de un grup de persoane, a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale începutului de an. Imaginile transmise live pe rețelele sociale au stârnit controverse, iar publicul a început să se întrebe cine este, de fapt, tânăra care a provocat un val de reacții în mediul online și în spațiul public.

Cine este Bee și cum a devenit cunoscută în mediul online

Bee este o tânără creatoare de conținut pe TikTok, unde a reușit să strângă un număr considerabil de urmăritori datorită stilului ei extravagant, pasiunii pentru modă și aparițiilor constante în live-uri. Deși nu și-a dezvăluit numele real, comunitatea online o cunoaște exclusiv sub pseudonimul Bee.

Tânăra a devenit și mai vizibilă după ce a apărut în live-urile lui Alin – cunoscut în mediul online drept „Regele TikTok-ului”. Acesta a declarat public că o cunoaște de trei ani și că Bee ar fi atras atenția publicului larg datorită aparițiilor alături de el. Într-un live transmis după incident, Alin a afirmat: „Bee e moartă de foame, nu de bolnavă. O știu de trei ani pe platforma asta.” – declarație făcută de Alin pe TikTok.

Bee este pasionată de modă, călătorii și conținut lifestyle, iar postările ei sugerează că îi place să fie în centrul atenției. Tocmai de aceea, mulți au privit cu scepticism situația din spital, în timp ce alții au empatizat cu starea ei de panică.

Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce a spus Makaveli, TikTokerul care l-a susţinut pe Călin Georgescu, despre atacurile la adresa soţiei lui Mihai Gâdea: „E ceva personal”

Citeşte şi: Oana Zăvoranu și TikTokerița Iorga Ana Maria, conflict aprins pe tema alegerilor: „Oana, ești cazul meu social favorit”

Decizia Guvernului privind alocațiile pentru ianuarie 2026. Câți bani vor primi copiii. Vești proaste pentru părinți
Decizia Guvernului privind alocațiile pentru ianuarie 2026. Câți bani vor primi copiii. Vești proaste pentru părinți
Recomandarea zilei

Citeşte și: Loredana Groza, sărut cu tiktokerul Bisoi Petruț, la premiera filmului „Mentorii”. Cum a reacționat tânărul de 21 ani

Ce s-a întâmplat la Spitalul Județean Constanța

Tânăra a ajuns la spital acuzând amețeli, amorțeli și o stare generală de rău. După 16 ore petrecute în unitatea medicală, Bee a postat un videoclip pe TikTok în care susținea că medicii nu o bagă în seamă și că nu i-au găsit un diagnostic, deși i-au fost făcute analize și un CT.

În videoclipul filmat de pe patul de spital, Bee a spus: „Oameni buni, eu nu sunt bine. Vă rog să vă rugați pentru mine. Sunt la Spitalul Județean Constanța de 16 ore și nu mi-au găsit un diagnostic. Am făcut CT, toate analizele și mi-au ieșit bine. Trebuie să stai foarte mult să aștepți. Mi-a amorțit zona din spatele capului și mă simt foarte amețită. Am nevoie de ajutor, simt că îmi cedează capul de tot.

Nu vine nimeni să vadă cum sunt. Nu știu ce să fac, sunt într-un impas mare al vieții și am nevoie mare de ajutor” – declarație postată de Bee pe TikTok.

La scurt timp, un grup de persoane cunoscute din mediul online a intrat în spital, a provocat un scandal și a scos-o pe tânără cu forța, mutând-o ulterior la un spital privat din București.

Reacția oficială a Spitalului Județean Constanța

În urma incidentului, reprezentanții spitalului au transmis un comunicat în care au explicat că tânăra fusese evaluată complet și primea tratament, iar grupul care a venit după ea a pătruns abuziv în unitatea medicală, perturbând activitatea.

„Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineața, cu intenția de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne și protocoalele de siguranță ale unității sanitare. Inițial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgențe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv și prin filmarea neautorizată a personalului și a spațiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe rețelele de socializare.

Ulterior, aceștia au pătruns abuziv în Secția Neurologie, creând panică în rândul pacienților internați. Au perturbat actul medical și au adresat amenințări personalului medical. Menționăm că pacienta fusese evaluată complet și beneficia de tratament corespunzător” – au transmis reprezentanții Spitalului Județean Constanța, potrivit Spynews.

Foto – TikTok

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Fanatik
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Citește și...
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26, jocul adorat de milioane de români
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile fac furori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Diana Matei, cerută de soție în stil mare. Au fost de față artiști internaționali
Ștefan Bănică Jr., moment adorabil pe pârtie, împreună cu fiul cel mic, Alexandru. "Tati, hai că poți!" Cum i-a surprins Lavinia Pîrva dându-se cu sania
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă "Iron Man"
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Georgiana Lobonț, criticată că e prea slabă. Artista s-a pozat în costum de baie, în Zanzibar, iar criticii au stat la pândă și au atacat: Ai bețe, îți lipsesc schiurile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ștefan Bănică Jr., moment adorabil pe pârtie, împreună cu fiul cel mic, Alexandru. "Tati, hai că poți!" Cum i-a surprins Lavinia Pîrva dându-se cu sania
Ștefan Bănică Jr., moment adorabil pe pârtie, împreună cu fiul cel mic, Alexandru. "Tati, hai că poți!" Cum i-a surprins Lavinia Pîrva dându-se cu sania
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Sunt căsătoriți de 17 ani, au împreună doi copii, însă relația lor nu este lipsită de probleme. Ce a mărturisit Andreea Bănică, despre soțul ei, Lucian Mitrea: „Îmi doresc din toată inima ca ...”
Sunt căsătoriți de 17 ani, au împreună doi copii, însă relația lor nu este lipsită de probleme. Ce a mărturisit Andreea Bănică, despre soțul ei, Lucian Mitrea: „Îmi doresc din toată inima ca ...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă "Iron Man"
Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă "Iron Man"
Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool”
Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool”
Cine este Lolita, cântăreața care a făcut furori pe Tik Tok. Are o voce splendidă și o frumusețe aparte, dar nu e reală: „Nu mă deranjează că e generată cu AI”
Cine este Lolita, cântăreața care a făcut furori pe Tik Tok. Are o voce splendidă și o frumusețe aparte, dar nu e reală: „Nu mă deranjează că e generată cu AI”
Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 25 de ani. Cum au reușit să treacă testul timpului: „Nu sunt lecții de predat”
Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 25 de ani. Cum au reușit să treacă testul timpului: „Nu sunt lecții de predat”
Observator News
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
Libertatea pentru Femei
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un semn precoce de demență poate fi motivul pentru care nu poți să dormi noaptea
Un semn precoce de demență poate fi motivul pentru care nu poți să dormi noaptea
Medicul Virgiliu Stroescu dezvăluie ce alimentul îl menține în formă: „Este de 10 ori mai sănătos”
Medicul Virgiliu Stroescu dezvăluie ce alimentul îl menține în formă: „Este de 10 ori mai sănătos”
Deces suspect la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor
Deces suspect la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor
HOROSCOP 8 ianuarie 2026. Vești bune pentru majoritatea zodiilor
HOROSCOP 8 ianuarie 2026. Vești bune pentru majoritatea zodiilor
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton