Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită „Regelui TikTok‑ului”

Incidentul petrecut la Spitalul Județean Constanța, unde o tânără cunoscută pe TikTok sub numele de Bee a fost externată cu forța de un grup de persoane, a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale începutului de an. Imaginile transmise live pe rețelele sociale au stârnit controverse, iar publicul a început să se întrebe cine este, de fapt, tânăra care a provocat un val de reacții în mediul online și în spațiul public.

Cine este Bee și cum a devenit cunoscută în mediul online

Bee este o tânără creatoare de conținut pe TikTok, unde a reușit să strângă un număr considerabil de urmăritori datorită stilului ei extravagant, pasiunii pentru modă și aparițiilor constante în live-uri. Deși nu și-a dezvăluit numele real, comunitatea online o cunoaște exclusiv sub pseudonimul Bee.

Tânăra a devenit și mai vizibilă după ce a apărut în live-urile lui Alin – cunoscut în mediul online drept „Regele TikTok-ului”. Acesta a declarat public că o cunoaște de trei ani și că Bee ar fi atras atenția publicului larg datorită aparițiilor alături de el. Într-un live transmis după incident, Alin a afirmat: „Bee e moartă de foame, nu de bolnavă. O știu de trei ani pe platforma asta.” – declarație făcută de Alin pe TikTok.

Bee este pasionată de modă, călătorii și conținut lifestyle, iar postările ei sugerează că îi place să fie în centrul atenției. Tocmai de aceea, mulți au privit cu scepticism situația din spital, în timp ce alții au empatizat cu starea ei de panică.

Ce s-a întâmplat la Spitalul Județean Constanța

Tânăra a ajuns la spital acuzând amețeli, amorțeli și o stare generală de rău. După 16 ore petrecute în unitatea medicală, Bee a postat un videoclip pe TikTok în care susținea că medicii nu o bagă în seamă și că nu i-au găsit un diagnostic, deși i-au fost făcute analize și un CT.

În videoclipul filmat de pe patul de spital, Bee a spus: „Oameni buni, eu nu sunt bine. Vă rog să vă rugați pentru mine. Sunt la Spitalul Județean Constanța de 16 ore și nu mi-au găsit un diagnostic. Am făcut CT, toate analizele și mi-au ieșit bine. Trebuie să stai foarte mult să aștepți. Mi-a amorțit zona din spatele capului și mă simt foarte amețită. Am nevoie de ajutor, simt că îmi cedează capul de tot.

Nu vine nimeni să vadă cum sunt. Nu știu ce să fac, sunt într-un impas mare al vieții și am nevoie mare de ajutor” – declarație postată de Bee pe TikTok.

La scurt timp, un grup de persoane cunoscute din mediul online a intrat în spital, a provocat un scandal și a scos-o pe tânără cu forța, mutând-o ulterior la un spital privat din București.

Reacția oficială a Spitalului Județean Constanța

În urma incidentului, reprezentanții spitalului au transmis un comunicat în care au explicat că tânăra fusese evaluată complet și primea tratament, iar grupul care a venit după ea a pătruns abuziv în unitatea medicală, perturbând activitatea.

„Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineața, cu intenția de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne și protocoalele de siguranță ale unității sanitare. Inițial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgențe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv și prin filmarea neautorizată a personalului și a spațiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe rețelele de socializare.

Ulterior, aceștia au pătruns abuziv în Secția Neurologie, creând panică în rândul pacienților internați. Au perturbat actul medical și au adresat amenințări personalului medical. Menționăm că pacienta fusese evaluată complet și beneficia de tratament corespunzător” – au transmis reprezentanții Spitalului Județean Constanța, potrivit Spynews.

