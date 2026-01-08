Cum arată cazarea unde stau Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu la Survivor: „Supraviețuim în condiții foarte aprige”

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt deja de câteva zile în Republica Dominicană. Cele două vor prezenta Survivor – Povești din junglă, proiectul pentru care cele două vedete au ajuns în locația exotică. Acestea au făcut turul casei în care au fost cazate și le-au arătat urmăritorilor în ce condiții stau.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, cazare de lux în Dominicană

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu se află în Republica Dominicană pentru a prezenta proiectul Survivor – Povești din junglă, unde vor dezvălui tot ce nu se vede la televizor din emisiunea concurs. De la conflicte și strategii, până la secrete și reacții la cald din competiție.

Cele două vedete au arătat cazarea unde vor sta pe parcursul emisiunii: o vilă cu piscină. Casa are dormitoarele la etaj și beneficiază de un dressing și o baie spațioasă. Raluca Bădulescu a glumit spunând că îi este greu să se adapteze la condițiile de lux din vilă.

„Noi supraviețuim foarte greu, în condiții foarte aprige. Această vilă ne-a picat greu, nici pentru noi nu este ușor să trăim din luxul ăsta. Să urc eu scările astea e greu, e mult, dar încercăm să supraviețuim. Tot respectul pentru concurenții din junglă, dar facem și noi ce putem (…) Sinceră, să fiu, le este foarte greu”, a spus Raluca Bădulescu, la Spynews TV.

Raluca Bădulescu, Anamaria Prodan și Bursucu aduc povești neștiute din junglă

Raluca Bădulescu, Anamaria Prodan și Bursucu vor prezenta Survivor – Povești din junglă, aducând în fața oamenilor partea nevăzută la televizor din competiție. Cei trei au ajuns deja în Republica Dominicană și sunt pregătiți să intre în atmosfera de concurs dintre Faimoși și Războinici.

Anamaria Prodan a spus că acest proiect a fost ca o surpriză pentru toată lumea, pentru că a preferat să îl țină secret.

„A fost o bombă pentru toată lumea. Am ținut doar pentru mine, nu a știut nimeni. Este o altă parte din viața mea, un vis împlinit. Când îți asociezi imaginea cu un reality-show atât de puternic la nivel internațional, înseamnă că ai tras lozul câștigător. Accept orice provocare. Este o luptă cu mine, să-mi demonstrez că pot face orice îmi pun în minte. Este o experiență unică”, a spus vedeta.

În plus, ea a declarat că nu distanța de familie nu este o problemă, pentru că se poate vedea oricând cu copiii ei.

„Copiii sunt mari, au viețile lor. Dacă le e dor, se urcă în avion și vin în Republica Dominicană. Noi suntem o familie obișnuită cu drumurile și cu munca”, a mai spus impresara.

