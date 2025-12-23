Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin vor apărea împreună din nou pe micile ecrane. De data aceasta, cei doi vor fi prezenți la Revelionul de pe Antena 1. Vedeta de la Asia Express a vorbit despre planurile sale de Crăciun și despre singura tradiție pe care o respectă an de an.
Ce planuri are Raluca Bădulescu de Crăciun și Revelion
Raluca Bădulescu își face sărbătorile în România, în familie. Planurile sale nu s-au schimbat de-a lungul anului, așa că în timp ce Crăciunul este pentru familie, Revelionul îl păstrează pentru prieteni și distracție în cluburi. Nici anul acesta nu se schimbă nimic pentru vedetă.
„Cred că întotdeauna am preferat să fac sărbătorile în România, în familie. De Revelion petrecem în general și cu prietenii, în cluburi, dar de Crăciun sunt acasă, cu rudele. Am aceleași planuri ca în fiecare an! Îmi pare rău că din acest punct de vedere chiar nu sunt imprevizibilă.
Mi-aș dori! Crăciunul îl fac cu familia, iar de Revelion încă nu m-am organizat, dar în mod sigur o să merg într-un club. Tinerețea este totul în viață! Mă gândesc că dacă nu ies în club, o să fiu degeaba în noul an! Trebuie să îl inaugurăm cum trebuie”, a spus Raluca Bădulescu pentru Libertatea.
Ce tradiții respectă vedeta an de an
Raluca Bădulescu spune că nu este adepta tradițiilor, însă există o singură tradiție pe care o respectă: aceea de a se găti de Crăciun.
„Aș minți să spun că respect vreo tradiție! Merg cu capra, eu fiind capra. (n.r. – râde) Merg cu capra pe la toate neamurile, rudele, prietenii, depinde care mă primește, care își dorește să îmi dea vreun ban de Crăciun și să mă cinstească. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc. Asta o să fac, m-am hotărât! Totuși, cred că asta fac de-o viață. Asta este singura tradiție pe care o respect. Nu gătesc! Mă gătesc doar pe mine, așa cum am stabilit”, a mai spus vedeta.