Raluca Bădulescu (49 de ani) s-a filmat în apartamentul în care stă cu chirie, iar imaginile s-au viralizat în mediul online. Jurata de la „Bravo, ai stil!” are locuința în renovare de ceva vreme, așa că s-a mutat, temporar, într-un apartament din zona de nord a Bucureștiului, în Pipera.

Cum arată apartamentul în care Raluca Bădulescu stă cu chirie

Raluca Bădulescu a răspuns provocării unui TikToker și a mărturisit cât este chiria apartamentului în care stă și i-a prezentat acestuia cum arată casa.

„Chiar plătesc chirie, pentru că îmi redecorez casa de vreo șapte luni de zile, 1.300 de euro pe lună”, i-a spus Raluca Bădulescu tânărului care a fost apoi curios să vadă cum arată locuința. Prima cameră pe care vedeta de la Kanal D a prezentat-o a fost dormitorul, iar marea uimire a TikTokerului a fost că patul este rotund. Apoi a aflat că unul dintre covoarele din dormitor este din piele de ponei.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Întrebată dacă va mai face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu a dezvăluit că da și că este nerăbdătoare să înceapă noul sezon al show-ului. Bădulescu a povestit apoi despre Cătălin Botezatu că este prins cu prezentările de modă în străinătate și cu greu mai găsește timp și pentru alte proiecte.

„Așteptăm cu nerăbdare să înceapă sezonul nou (n.r. – de Bravo, ai stil!). Sunt (n.r. – în juriu) cu Maurice Munteanu, Alex bagiu, Ilinca Vandici – prezentatoare. Botezatu are foarte multe prezentări în străinătate. Pe Botezatu cred că îl văd două zile pe lună, din când în când, între Viena, Dubai, Paris, Londra, America etc. Numai în ultimele trei luni de zile cred că a fost deja pe jumătate de glob pământesc.

Am avut noroc că am fost cu el săptămâna trecută la Oradea, chiar m-am bucurat că am petrecut trei zile cu el. În rest… cred că acum deja aplecat la Viena. Două zile a stat în București după ce ne-am întors de la Oradea. Și deja a plecat la Viena. Are foarte multe prezentări în străinătate cu noua colecție, are fabirca, are foarte multe lucuri” – a explicat Raluca Bădulescu în timp ce făcea turul casei.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Raluca Bădulescu se gândește să cumpere apartamentul în care stă cu chirie

Dressingul vedetei nu este complet, multe dintre articolele vestimentare aflându-se în casa aflată în renovări, dar conținea câteva haine din blană, esteimate la peste 7.000 de lei, dar și câteva colecții de pantofi de lux.

Citeşte şi: Raluca Bădulescu, ținută de 10.000 de euro la Elle Style Awards 2023. Ce ascunde vedeta în geantă: „La an nou, obiceiuri noi”/ Exclusiv

Citeşte şi: Cum ar reacționa Raluca Bădulescu dacă ar fi înșelată de iubit: „Eu sunt pe modern” / Video exclusiv

Citeşte şi: Raluca Bădulescu și-a cumpărat o geacă și a rămas fără bani de mâncare. „De foarte multe ori fac chestii extreme!”

Citeşte şi: Raluca Bădulescu a împărțit internetul în două cu ultima ținută: „Arătați excelent, dar totuși aveți o vârstă” / „Vulgară”. Foto&Video

Bucătăria Ralucăi este micuță, dar cochetă și frumos amenajată. Iar livingul este mare și amenajat în stil retro, cu o canapea, două fotolii și un televizor. Apartamentul are și o terasă spațioasă.

„Eu am televizor și merge în casă singur ca să fie o atmosferă. (…) Dacă nu aș mai cumpăra acarete aș putea să cumpăr și casa asta. Dar pe cealaltă parte de ce să stau în două case? Adică dacă aș lua și casa asta, care îmi place la nebunie, aș sta și aici, aș sta și la mine, unde să stau mai întâi?” – a mai explicat vedeta.

Clipul cu apartamentul Ralucăi Bădulescu a adunat rapid peste 64 k aprecieri și sute de vizualizări. Mulți internauți au fost uimiți o vedetă ca Raluca Bădulescu stă cu chirie.

„Chirie? Chiar credeam că vedetele au casele lor!”

„O femeie de nota 10!”

„Ce-mi place de ea! E plină de viață! Și ce bine arată!”

„Eu voiam să-i văd hainele!”

„Te iubim, regina supremă!” – sunt câteva dintre mesajele internauților.

Foto – capturi video / Facebook

Urmărește-ne pe Google News