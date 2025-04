Călin Geambașu și Petre Geambașu s-au împăcat, după ani de zile în care s-au luptat în instanțe. Artistul nu renunță, însă, la procesul intentat tatălui său

Călin Geambașu (48 ani) și tatăl său, Petre Geambașu (81 ani), au decis să pună îngroape securea războiului, după ce în ultimii ani s-au luptat prin tribunale și și-au aruncat cuvinte grele în spațiul public. Acum, în apropierea sărbătorilor pascale, artistul a dezvăluit că el și părintele său se înțeleg mai bine și chiar se vizitează mai des și ies în oraș împreună.

Călin Geambașu și Petre Geambașu au îngropat securea războiului

Lucrurile în familia Geambașu par să se fi îndreptat în ultima vreme, iar Călin Geambașu spune că tatăl său și-a schimbat comportamentul și a început să petreacă mai mult timp cu nepoții lui. Pe de altă parte, artistul spune că nu renunță la procesul intentat tatălui său.

„Sunt deja câțiva ani de când am declinat respectuos invitațiile pe subiectul cu tatăl meu, pentru a nu interfera cu actul justiției. Pe de altă parte, nici nu obișnuiesc să reacționez la momente izolate, la firimituri fără context. De aceea am și fost rezervat în ultima perioadă privind relația cu tatăl meu, declinând respectuos mai multe interviuri și emisiuni TV pe subiect”, a afirmat Călin Geambașu pentru Cancan.

„În acest răstimp am observat purtarea tatălui meu. Și nu pot să neglijez o îmbunătățire semnificativă, fiindcă aș fi nedrept. E mult mai bine!”, a completat artistul.

Călin și Petre Geambașu, împreună la biliard

Călin și Petre Geambașu petrec mai mult timp împreună și chiar au mers la biliard împreună cu Davin, fiul artistului. De asemenea, aceștia merg să vadă spectacolele unui celuilalt, lucru care contează foarte mult pentru întreaga familie.

„Așadar, cu ocazia Sărbătorilor Pascale vă pot da o veste bună, susținută de un comportament relativ solid, bazat pe fapte concrete. Nu doar pe promisiuni de îndreptare! În ultimele luni părinții mei acuzatori au o abordare mai apropiată de calitatea firească de părinți și bunici, deși mai „alunecă” în derapaje de moment, dar se redresează repede. Ne vizităm, petrecem multe ore agreabile. Râdem, povestim. Am ieșit cu toții la restaurant. Tata a venit la un spectacol cu trupa noastră unde Davin cânta live cu noi, am fost și noi la un spectacol al lui. Am mers și la un biliard împreună. Era delicios bunicul Geambașu la biliard. Pe lângă faptul că lovește foarte bine (bilele), era și cel mai în vârstă puștan din sala de biliard. 80 de ani are puștiul și se ține grozav!”, a mai spus Călin Geambașu pentru publicația menționată anterior.

Călin Geambașu a povestit și cum au fost făcuți primii pași spre împăcare.

„Începuturile deschiderii acestor „Ambasade” au fost de-a dreptul hilare. Fie el, fie celebra CO2 (mama mea biologică), veneau cu o plăcintă în dreptul porții mele și a lui Davin și se făceau că nu știu să sune la sonerie, făcând ulterior să pară că nu le deschidem noi, chipurile, și lăsau plăcinta la vecini. Firește că preluam „plăcinta CO2” (de altfel, foarte bună plăcinta) și le scriam imediat spunându-le că SONERIA are un singur buton – în glumă, le dădeam și manualul de utilizare. Se țin de „skeme”; e clar, așa sunt ei, iar asta nu cred că se va schimba, deși îmi doresc din tot sufletul, chiar pentru ei și pentru o bună relaționare”, a povestit artistul.

De ce a ales Călin Geambașu să continue procesul cu Petre Geambașu

Deși se înțeleg mult mai bine, Călin Geambașu a decis să meargă mai departe cu procesul pe care îl are în instanță cu tatăl său. Acesta a precizat că așa îi oferă lui Petre Geambașiu șansa de a fi corect.

„În paralel cu aceste evoluții favorabile, procesul continuă la Curtea de Apel. Avem termen în luna Mai. La proces se dezbat principii de viață și situații punctuale, nu este nimic sever, cum s-o fi crezut inițial. E șansa tatălui meu de a fi corect”, a precizat el.

Acesta consideră că acest proces i-a priit tatălui său, care și-a schimbat comportamentul.

„Oricum, în mod cert procesul i-a priit. A fost ca o trezire pentru el. În urma procesului, deja am regăsit o rezonanță pozitivă din partea tatălui meu, aspect ce mă bucură. Deși mergem „de mână” la Tribunal, în ultima vreme observ la tatăl meu o corijare a comportamentului. Semn că a înțeles câte ceva și încearcă să-și mai lepede din haina ruginită a unui orgoliu acerb ce i-a fost principalul obstacol pe toată perioada vieții, în raport cu oricine, nu numai cu mine”, a subliniat Călin Geambașu.

