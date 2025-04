Cu cine s-a consultat Victor Ponta înainte să divorțeze de Daciana Sârbu: „E mai bine să iei niște decizii dureroase decât să stai într-o situație neadevărată”

Victor Ponta a oferit detalii rare despre divorțul de Daciana Sârbu, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Candidatul la alegerile prezidențiale din mai 2025 a spus cu cine s-a sfătuit înainte de a lua decizia de a se despărțit de a doua soție.

Victor Ponta, despre divorțul de Daciana Sârbu: „Cred că oamenii pot să-și spună niște adevăruri dureroase”

Victor Ponta (52 de ani) a vorbit despre divorțul de fosta soție, Daciana Sârbu (48 de ani), în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Politicianul și antreprenoarea au fost obligați să confirme divorțul după ce candidatul la prezidențiale a preluat funcția de deputat PSD de Dâmbovița și de consilier onorific pentru relații economice internaționale în cabinetul premierului Marcel Ciolacu (57 de ani), astfel că a fost nevoit să-și completeze declarația de avere, din care reieșea că a divorțat.

„Oricum e dificil (divorțul – n.red.), că ești public, că ești privat. Cred că oamenii pot să rămână oameni și pot uneori să-și spună niște adevăruri dureroase decât niște minciuni mai dureroase”, a spus Victor Ponta, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Întrebat de realizatorul podcastului dacă dragostea durează 19 ani, Victor Ponta a răspuns: „Nu, durează toată viața. Doar că e mai bine să iei niște decizii dureroase decât să stai într-o situație neadevărată”.

Cu cine s-a consultat Victor Ponta înainte să divorțeze de a doua soție

În continuarea discuției, Victor Ponta a fost întrebat dacă s-a sfătuit cu cei trei copii înainte de a divorța de a doua soție. Politicianul are trei copii din două mariaje. Din prima căsnicie cu Roxana Ponta, candidatul la prezidențiale are un fiu, Andrei, în vârstă de 24 de ani. Din mariajul cu Daciana, politicianul mai are două fiice, una biologică și una adoptată, Irina (17 ani) și, respectiv, Maria (10 ani).

„Sunt mari, doi dintre ei, Maria e încă mică. Da, în cei doi mari am încredere. Mă sfătuiesc și tare bine mă simt când îi văd că devin oameni mari, pe picioarele lor”, a mai spus Victor Ponta, pentru sursa citată.

Nu în ultimul rând, politicianul a fost întrebat dacă mai crede în dragoste. „Bineînțeles. Cum să nu?”, a răspuns prompt.

De ce au divorțat Victor Ponta și Daciana Sârbu

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Victor Ponta a detaliat motivele divorțului dintre el și Daciana Sârbu. Politicianul a amintit, totodată, că prioritatea lui sunt cei trei copii ai săi.

„Haideți s-o luăm așa totuși, că aici e subiectul ăla dificil pe care trebuie să-l tratez. Și Roxana, și sigur Daciana, pe care o cunoașteți foarte bine mai ales… o femeie extraordinară, care normal că își dorește de la un bărbat 100%, nu poate să-și dorească 90% sau 80% sau 70%. Dacă eu n-am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună, în care însă cei mai importanți sunt copiii. În continuare, pentru noi nu există ceva mai important decât Andrei, Irina și Maria.

Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult dincolo de reflectoare, pentru că cei care au suferit cel mai mult au fost cei din jurul meu. Așa încât o să vedeți la următoarea emisiune la care mă chemați că o să mă țin de promisiune, în sensul în care n-o să vorbesc prea mult despre viața mea privată și o să încerc să-i protejez pe toți cei dragi, de-a lungul întregii mele vieți, cu toate puterile mele”, a spus Victor Ponta, în emisiunea lui Denise Rifai.

