Cine a fost singura soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș și fostul preot au divorțat cu scandal: „Am fost folosită”

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Cristian Pomohaci a fost însurat o singură dată, cu interpreta de muzică populară Ileana Matuș. Cei doi au ajuns la altar după ce fostul preot a insistat luni întregi pe lângă solistă, iar căsnicia lor s-a încheiat cu scandal. Artista a vorbit despre mariajul care a durat cinci ani și spune că îl regretă amarnic.

Ileana Matuș, dezvăluiri despre căsnicia cu Cristian Pomohaci

Ileana Matuș, cunoscută interpretă de muzică populară, a decis să vorbească deschis despre capitolul dureros al vieții sale: căsnicia cu fostul preot Cristian Pomohaci. Între 1999 și 2004, cei doi au fost legați printr-o relație care, deși părea promițătoare la exterior, ascundea multe regrete și suferințe.

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci s-au cunoscut în cadrul spectacolelor de muzică populară, iar prietenia lor părea una sinceră.

„Era o relație de amiciție, pur și simplu îl cunoșteam ca pe fratele meu. Niciodată nu m-aș fi gândit că o să mă căsătoresc cu el”, a mărturisit artista, în urmă cu câțiva ani.

Însă, lucrurile s-au schimbat când Cristian Pomohaci, proaspăt absolvent de teologie, a avut nevoie de o soție pentru a putea profesa ca preot.

Cântăreața își amintește cum insistențele fostului preot au devenit din ce în ce mai apăsătoare.

„La un moment dat, m-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește. Insista de fiecare dată când ne întâlneam. Eu plecam mereu când aducea vorba despre căsătorie”, a spus Ileana Matuș.

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A acceptat să îi fie soție după ce a blestemat-o

Cristian Pomohaci îi vorbea Ilenei Matuș despre căsnicie de fiecare dată când o vedea, ea refuzând mereu rugămințile acestuia de a-i deveni soție. În cele din urmă, bărbatul a început să o blesteme, moment în care interpreta de muzică populară a cedat și a acceptat să se mărite cu el.

„Când a fost pe ultima sută de metri să se hirotonească, a venit la mine în curte să insiste. I-am zis că nu pot, știam că oamenii nu se schimbă și l-am trimis acasă. La poartă a început să plângă și mi-a zis: nu-i bai, nu vrei să vii după mine, altă fată nu iau. Dar și tu cât vei trăi, vei fi singură că așa mă voi ruga lui Dumnezeu și vei fi și tu toată viața singură cum o să fiu eu celibatar. Eu n-am avut nimic cu el ani de zile, decât pur și simplu am fost prieteni, amici! Dacă tot știa chestia, de ce nu s-a comportat ca atare? Putea măcar să mă respecte. Eu l-am ajutat până la capăt”, a povestit solista în cadrul unei emisiuni televizate.

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O căsnicie de fațadă

În octombrie 1999, cei doi au spus „da”, dar relația lor a fost departe de idealul unei căsnicii fericite. Ileana Matuș a povestit cum Cristian Pomohaci s-a schimbat complet după nuntă, devenind rece și distant.

„S-a răcit complet! Nu existam pentru el. Tot ceea ce voia el s-a făcut, ceea ce trebuia să-mi ofere mie, nici n-am existat. Am fost folosită!”, a declarat artista.

În același timp, aceasta a povestit că fostul preot evita să participe la evenimente importante alături de ea și prefera să meargă în concedii cu impresara sa, nu cu soția.

Mai mult, Ileana Matuș susține că dorințele ei de a avea o familie unită și copii erau ignorate constant.

„M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg la 1,74 m. Trăiam singură, la o vârstă la care trebuia să mă bucur de viață”, a adăugat ea.

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci au divorțat cu scandal

După cinci ani de nefericire, Ileana Matuș a decis să pună capăt căsniciei. Însă, în loc de sprijin, a fost întâmpinată cu reproșuri din partea episcopiei și a familiei lui Cristian Pomohaci.

„Mi-au spus: ”Nu vă gândiți la părinte că s-ar putea să aibă probleme?!” Păi, la mine cine se gândește? Mi-aș fi dorit o familie, un copil, stabilitate”, a povestit ea.

„El a discutat cu episcopul treaba asta din moment ce el mi-a dat răspunsul ăsta. De ce te folosești de cineva ca să mergi înainte? Trebuia să se facă celibatar, să-și aleagă o mănăstire unde să se facă călugar și să nu încurce viața nimănui. Eu mi-am dorit o familie, copii. Nu-l durea gura să spună că vrea copii… una e să vrei, alta e să ai”, a mai spus Ileana Matuș.

Între timp, artista și-a refăcut viața și are acum familia pe care și-a dorit-o cu adevărat, însă gustul amar lăsat de căsnicia cu Cristian Pomohaci nu a trecut niciodată.

„Ai grijă ce îți dorești în viață! A vrut să aibă faimă, să fie văzut, i-a ajutat Dumnezeu. Eu am vrut familie, mi-a dat Dumnezeu. Nu-i cer mai mult lui Dumnezeu. Fiecare suntem pe drumul nostru. Căsătoria cu el a fost un eșec pentru toata familia mea. Și în ziua de azi îmi reproșează mama. E dureros!”, a mai spus Ileana Matuș.

Sursă foto: Facebook

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