Ce se află în spatele pupitrului Știrilor Pro TV. Dezvăluirea făcută de Monica Dascălu: „Este bucătăria noastră cu adevărat”

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Monica Dascălu dezvăluie culisele știrilor PRO TV într-un videoclip viral pe TikTok. Prezentatoarea a arătat „bucătăria secretă” din spatele pupitrului, plină de obiecte esențiale pentru pauzele dintre transmisiuni.
Monica Dascălu, una dintre cele mai îndrăgite figuri de pe micile ecrane, a stârnit curiozitatea fanilor săi printr-un videoclip viral postat pe TikTok. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit detalii surprinzătoare despre „bucătăria secretă” din spatele pupitrului de știri.
Ce găsim acolo? O sticlă de apă pentru momentele în care vocea are nevoie de hidratare, o cană de cafea pentru un plus de energie, dar și un pix care devine un salvator în cazul în care prompterul cedează.
Totul are un rol bine definit, inclusiv paiul, menit să păstreze gloss-ul intact, și șervețelele pentru accidentele neașteptate dintre două știri.
„Avem fixativul, telefonul care este tot timpul legătura noastră importantă. Și șervețelele demachiante. Astea sunt pentru final”, a explicat Monica Dascălu.
Această privire în culise vine ca un răspuns la curiozitatea publicului, care deseori se întreabă ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat. Monica Dascălu, prin autenticitatea și deschiderea sa, reușește să transforme rutina zilnică într-un subiect fascinant. Un detaliu mic, dar semnificativ, este felul în care ea subliniază importanța fiecărui obiect.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus ce se află în spatele pupitrului Știrilor ProTV