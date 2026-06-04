Ce se află în spatele pupitrului Știrilor Pro TV. Dezvăluirea făcută de Monica Dascălu: „Este bucătăria noastră cu adevărat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Monica Dascălu dezvăluie culisele știrilor PRO TV într-un videoclip viral pe TikTok. Prezentatoarea a arătat „bucătăria secretă” din spatele pupitrului, plină de obiecte esențiale pentru pauzele dintre transmisiuni.

Ce se află în spatele pupitrului Știrilor Pro TV

Monica Dascălu, una dintre cele mai îndrăgite figuri de pe micile ecrane, a stârnit curiozitatea fanilor săi printr-un videoclip viral postat pe TikTok. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit detalii surprinzătoare despre „bucătăria secretă” din spatele pupitrului de știri.

Pentru Monica Dascălu, pupitrul de știri este mai mult decât un spațiu de lucru – este un mic sanctuar al organizării și al confortului.

În videoclipul care a captat atenția, ea arată cu umor și sinceritate ce obiecte indispensabile o ajută să facă față zilelor solicitante.

„Haideți să vedeți ce este în spatele pupitrului. Aici este bucătăria noastră cu adevărat. Este locul la care apelăm destul de des în pauzele dintre știri”, mărturisește ea.

Citește și: Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea

Citește și: Cine este Ana Maria Georgescu. Este cunoscută pentru piesa „Ochii tăi” și scandalul cu Florin Chilian. Cu cine este căsătorită și câți copii are

Ce obiecte ține Monica Dascălu la îndemână

Ce găsim acolo? O sticlă de apă pentru momentele în care vocea are nevoie de hidratare, o cană de cafea pentru un plus de energie, dar și un pix care devine un salvator în cazul în care prompterul cedează.

Totul are un rol bine definit, inclusiv paiul, menit să păstreze gloss-ul intact, și șervețelele pentru accidentele neașteptate dintre două știri.

„Avem fixativul, telefonul care este tot timpul legătura noastră importantă. Și șervețelele demachiante. Astea sunt pentru final”, a explicat Monica Dascălu.

Citește și: Nicoleta Luciu, luată prin surprindere în direct! Cum a reacționat când a fost întrebată dacă a divorțat de soțul ei

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri tulburătoare despre fiii săi: „Am descoperit rețeaua de influență din spatele înstrăinării copiilor de mine!”

Această privire în culise vine ca un răspuns la curiozitatea publicului, care deseori se întreabă ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat. Monica Dascălu, prin autenticitatea și deschiderea sa, reușește să transforme rutina zilnică într-un subiect fascinant. Un detaliu mic, dar semnificativ, este felul în care ea subliniază importanța fiecărui obiect.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus ce se află în spatele pupitrului Știrilor ProTV

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News