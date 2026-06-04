Cine este Ana Maria Georgescu. Este cunoscută pentru piesa „Ochii tăi” și scandalul cu Florin Chilian. Cu cine este căsătorită și câți copii are

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Ana Maria Georgescu este o artistă care s-a remarcat la începutul anilor 2000 cu piesa „Ochii tăi”, cu care a și câștigat Festivalul Mamaia în 2001.

Cine este Ana Maria Georgescu

Ana Maria Georgescu s-a născut pe 17 ianuarie 1987, în Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Artista cântă de la vârsta de doar 4 ani și a urmat cursuri de muzică la Palatul Copiilor din Zalău, unde a studiat chitara. De-a lungul copilăriei a participat la numeroase concursuri și festivaluri muzicale, obținând mai multe premii.

Momentul care i-a schimbat viața a venit în 2001, când, la numai 14 ani, a câștigat trofeul Festivalului Mamaia cu melodia „Ochii tăi”, piesă care a devenit rapid un hit național.

Cariera artistică și profesională

După succesul piesei „Ochii tăi”, Ana Maria Georgescu a continuat să lanseze piese și să susțină concerte. În paralel, artista a lucrat în presă. Potrivit Paginademedia.ro, Ana a fost reporter la Digi24 Oradea, iar în 2015 a devenit prezentatoare a emisiunii „Bună dimineața mea” de la TVR2.

În 2014, Ana Maria Georgescu a participat la emisiunea „Vocea României”, unde a reușit să întoarcă trei scaune în etapa audițiilor pe nevăzute. A făcut parte din echipa lui Smiley, însă a fost eliminată în faza duelurilor.

Viața personală

După o perioadă în care viața sa personală a fost intens mediatizată, Ana Maria Georgescu și-a găsit echilibrul departe de atenția publică. Artista s-a căsătorit în 2018 cu Norbert Vig, ceremonia având loc în Franța.

Cei doi locuiesc în Franța și au împreună o fiică, Katja, născută în anul 2020. În prezent, Ana Maria Georgescu își împarte timpul între familie și proiectele profesionale.

„Fiica mea dragă,

De când ai venit pe lume trăim prin tine, cu tine și pentru tine. Cărțile, muzica și filmele, poeziile și bucuriile există acum doar ca să ți le dăruim ție. Aș vrea să îți pun la picioare tot ce e mai frumos pe lume, așa cum știu, atât cât pot. Prin tine nu mai exista trecut, există doar dimineți lungi în care tu râzi și noi stăm înmărmuriți în fața minunii. Ești cel mai frumos dar pe care viața ni l-a dat. Vom sta mereu în umbra zâmbetului tău. Te iubim, mama și tata”, a transmis artista pe Instagram, după nașterea Katjei.

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Scandalurile în care a fost implicată

Cel mai cunoscut episod controversat din viața artistei a fost relația cu cântărețul Florin Chilian. Relația celor doi a fost intens mediatizată în anii 2000 și s-a încheiat într-un scandal public.

Ana Maria Georgescu l-a acuzat pe Florin Chilian, care este cu 18 ani mai în vârstă decât ea, de agresiune fizică în urma unui incident petrecut după un accident rutier. Artista a relatat public experiența sa, în timp ce cântărețul a negat acuzațiile.

L-a acuzat pe Florin Chilian, iubitul ei de la acea vreme, că a agresat-o fizic

În 2006, în timp ce se duceau la o petrecere în Cluj, Florin Chilian și-a avariat mașina într-o bordură. Artistul a fost cercetat pentru ultraj după ce le-ar fi făcut scandal procurorilor și l-ar fi amenințat cu moartea pe unul dintre polițiștii ajunși la locul accidentului. Ana Maria Georgescu, care la momentul respectiv îi era iubită, a fost și ea audiată în cazul avarierii mașinii lui Chilian și a fost dusă la tribunal cu mandat, după ce nu se prezentase la nicio citare până la momentul respectiv.

Artista le-a spus atunci judecătorilor că în seara accidentului ar fi fost bătută de mai multe ori de Florin Chilian.

„A început să strige că eu sunt de vină și apoi să mă lovească. Mergea la mașină, încerca să schimbe roata lovită, apoi venea, spunea că eu sunt de vină pentru toate astea și mă agresa. Apoi din nou mergea la mașină. M-a lovit din nou cu palma, am căzut și m-am lovit la cap de bordură. Când au venit polițiștii, Chilian m-a așezat pe bancheta din spate a mașinii sale. A început să strige la polițiști: Chemați o ambulanță, e lovită la cap! Polițistul a întrebat cum m-am lovit la cap, iar atunci Chilian a început să strige la el. În cele din urmă, a venit ambulanța, iar paramedicii i-au dat un calmant. După câteva minute, când am coborât din ambulanță, Chilian era încătușat”, le-a povestit Ana Maria judecătorilor clujeni la vremea respectivă, potrivit Libertatea.

Chilian a negat acuzațiile

Recent, Florin Chilian a negat acuzațiile. „Măi dragă lume, vă liniștiți și voi cu povestea asta? (…) Nu prea văd pe unde veți putea scoate cămașa dacă chiar mă apuc să vă chem în judecată și să aduceți dovezi că am bătut vreo fată, femeie etc…”.

Chilian a spus că, dacă acuzațiile ar fi fost reale, ele ar fi avut consecințe juridice grave. În plus, artistul susține că decizia de a rămâne tăcut la vremea respectivă a fost luată cu gândul de a o proteja pe Ana Maria Georgescu. „Am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, așa cum avusese înainte să mă întâlnească, din cauza familiei!”, a scris Chilian. „Cum pui în balanță viața unui om față de «imaginea» altui om?!.”

În aceeași postare, cântărețul a făcut dezvăluiri despre sprijinul oferit fostei sale partenere. „Nu că n-am bătut-o pe Ana Maria Georgescu, câștigătoarea premiului Mamaia, ci că i-am salvat viața de două ori! O dată la propriu, într-un spital, iar a doua oară atunci când am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere.”

Chilian a adăugat că situația dificilă pe care Ana Maria Georgescu o traversa la acel moment ar fi fost influențată de problemele din familia acesteia.

Foto: Facebook; Instagram

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