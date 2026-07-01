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Ileana Sterp a confirmat divorțul de Daniel Aloman, la scurt timp după ce s-a mutat înapoi în casa mamei ei, Mama Geta. Zvonurile despre o posibilă separare au apărut după ce influencerița nu s-a mai afișat deloc în ultima perioadă cu tatăl copiilor săi.

Ileana Sterp confirmă divorțul de Daniel Aloman

Ileana Sterp a decis să pună capăt zvonurilor și a confirmat faptul că ea și soțul ei, Daniel Aloman, au decis să divorțeze după șapte ani de mariaj.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp într-un InstaStory.

Daniel Aloman nu a mai apărut în ultima vreme în postările soției sale, iar mutarea ei alături de copii lângă Mama Geta a alimentat și mai mult zvonurile privind divorțul celor doi.

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Cum s-au cunoscut Ileana și Daniel

În trecut, Ileana Sterp a povestit cum a început povestea lor de dragoste, dezvăluind că totul a pornit în timpul unui sejur la mare, unde s-au cunoscut prin intermediul fratelui său, Culiță Sterp.

„Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost (…) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare. Inițial eu nu am vrut să merg, dar în fine m-am dus. Acolo Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine”, a povestit Ileana într-un interviu anterior.

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Povestea lor de dragoste a fost una ca în filme, presărată cu momente romantice, cum ar fi cererea în căsătorie care a venit la doar câteva luni de la prima întâlnire.

„Am mers apoi într-un club unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început”, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram

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